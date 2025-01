Auf Platz vier überwintert der Kissinger SC in der Kreisliga Augsburg. Eigentlich wollte der KSC bei vier Punkten Rückstand nochmals die Aufstiegsränge angreifen. Das muss der Verein nun ohne seinen Torjäger. Denn Roman große verlässt Kissing in der Winterpause. Der Angreifer schließt sich dem Landesligisten TSV Wertingen an.

