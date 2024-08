Mit altem Bekannten: Guggumos soll TSV Dasing zurück in die Spur führen

Die Kreisklasse Aichach wurde am Freitagabend offiziell mit der Partie DJK Gebenhofen gegen den TSV Aindling II eröffnet. In Gebenhofen gibt seit dieser Spielzeit Sebastian Kinzel als Spielertrainer die Kommandos. Ebenfalls den Trainer hat der VfL Ecknach II getauscht – für Raphael Engl coacht nun Vincent Aumiller allein, der zum Auftakt den TSV Kühbach erwartet. Und beim Aufsteiger SV Waidhofen steht in der neuen Runde mit Alexander Eppinger kein Unbekannter an der Seitenauslinie. Pikant, Alexander Eppinger startet mit dem Neuling am Sonntag beim Absteiger TSV Dasing – dort wirkte der ehemalige Zweitligaspieler vom MTV Ingolstadt schon in der Landesliga als Spielertrainer in den späten 80er-Jahren.

Reinhold Rummel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

TSV Dasing Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Aichach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis