Alternatives Gesundheitszentrum Holistic Health Place eröffnet in Friedberg

Im Ärztehaus an der Friedberger Bahnhofstraße eröffnet der Holistic Health Place, ein Gesundheitszentrum für Naturheilkunde und ganzheitliche Gesundheit. Dort arbeiten mehrere Therapeutinnen, Heilpraktikerinnen, Coaches und Fachleute aus verschiedenen Bereichen zusammen – aus Naturheilkunde, Körpertherapie, Psychotherapie, Coaching, Bewegung, Ernährung, Stressbewältigung und Entspannung.

Die Personal-Trainerin Sabine Striedl hat das Konzept entwickelt, bei dem mehrere Fachleute zusammenwirken, um einem Patienten zu helfen: „Man kann sich das wie einen Escape-Room vorstellen. Jeder hat eine andere Art zu denken und jeder kann andere Dinge lösen. Alleine würde ich da niemals herauskommen, aber gemeinsam schafft man es sich zu befreien.“ Es soll eine gemeinsame Patientenakte (wenn gewünscht) und wöchentliche Konferenzen geben, um mit geteiltem Wissen besser gegen die Probleme bzw. Krankheiten der Patienten und Patientinnen angehen zu können.

Das Ziel der Praxis: Die ganzheitliche Heilung. Aber was bedeutet ganzheitlich? Für Sabine Striedl und ihre Kolleginnen und Kollegen bedeutet es die Zusammenwirkung von Körper, Geist und Seele. „Ganz viele Einstellungen, ungelöste Blockaden oder Traumata können zu einem bestimmten Gemütszustand führen“, so Striedl. „Dann geht es vor allem um die interdisziplinäre Betrachtung von jeder Ebene.“

So sieht der Wartebereich im Holistic Health Place aus. Zeitschriften zum Thema Heilpraktik liegen zum Lesen bereit. Foto: Leni Janser

Ein Beispiel: „Manchmal gibt es Härtefälle wie Schwindel“, sagt Striedl. Das könne alles sein, von Kieferschmerz bis hin zu Stress. „Wenn Patienten von einem Arzt zum anderen rennen, um die Ursache herauszufinden, verlieren sie viel Zeit.“ Deshalb verfolgt Striedl den gemeinschaftlichen Ansatz, alles in einem Gebäude zu vereinen. Dabei sind in dem Gesundheitszentrum unterschiedliche Fachbereiche geboten.

Alternatives Gesundheitszentrum in Friedberg: Wichtig ist das Zusammenwirken von Schulmedizin und Heilpraktiken

Facharzt Tilmann Oppel aus der gegenüberliegenden Hautarztpraxis hat laut Striedl schon angekündigt, im engeren Kontakt mit dem Holistic Health Place zu arbeiten. Oft gebe es eine Dissonanz zwischen der klassischen Schulmedizin und der alternativen Heilpraktik, sagt sie. „Diese ablehnende Haltung, die auf beiden Seiten herrscht, ist aber unbegründet.“ Denn am Ende gebe es die besten Heilungschancen durch eine Zusammenarbeit.

Entlang des Ganges reihen sich die Besprechungs- und Behandlungszimmer auf. Foto: Leni Janser

Die neue Einrichtung an der Bahnhofstraße 35 will auch Vorträge, Seminare und Kurse anbieten. Die Eröffnungsfeier, bei der man Räume, Angebot und Team näher kennenlernen kann, findet am Samstag, 27. September, von 14 bis 19 Uhr statt.