Garde- und Showtanztreffen: Von Monopoly bis Autorennen

Über zehn Stunden Tanzvergnügen mit 31 Gruppen erwartete die Gäste beim 19. Garde- und Showtanztreffen des FKM Lach Moro in der Meringer Mehrzweckhalle. Schon um 9 Uhr waren so gut wie alle Plätze besetzt, als der FKM-Vorsitzende Benjamin Gottwald die teilnehmenden Gruppen und das Publikum begrüßte. Ehrengast war der Präsident des Landesverbands Oberbayern im Bund Deutscher Karneval (BDK) Jürgen Völkl mit seiner Frau Anna. Auch Albert Lindner aus Grafenwöhr in der Oberpfalz hatte eine Anreise von vier Stunden auf sich genommen, um wieder beim Show- und Gardetreffen dabei zu sein.

Auch die Sparkling Gums des SV Mering zeigten in der Mehrzweckhalle in Mering ihr Können.

Nur drei Stunden Schlaf hatten die Gardemädels der Großen Garde. Ihr letzter Auftritt am Samstag war um 23.30 Uhr, um 8 Uhr trafen sie sich schon wieder in der Mehrzweckhalle, verriet Majorin Katharina Berchtold. Sie standen genauso wie die Jugendgarde am Eingang bereit, um die eintreffenden Gäste willkommen zu heißen. Ihr Gardemarsch El Clasico wurde verschoben, die Jugendgarde zeigte ihren Marsch „Summer of Everybody“ als 19. Darbietung und erhielt Pfiffe der Bewunderung. Zuerst traten die zahlreichen Gruppen des SV Mering, die Mini Juwelen, die Little Brilliants, die Sparkling Gums und die Rising Crystals mit ihren Shows auf. Zum Abschluss gaben die Magic Diaomonds eine schwungvolle Choreografie mit vielen Hebefiguren bis an die Decke zum Besten.

Showtanzgruppe „Almarausch“ aus Mering erhält viel Applaus

Eine Reise von Italien bis nach Griechenland mit den passenden Liedern „Volare“, „Bella ciao“ oder „Weiße Rosen aus Athen“ präsentierte der FFC Augsburg. Viel Beifall erhielt die Showtanzgruppe „Almarausch“ aus Mering, die zum ersten Mal mit einer Show mit Piraten, Turnern, Bauchtänzern und weiteren Kostümen teilnahmen. Die Faschingsfreunde aus Steinheim präsentierten nicht nur einen Gardetanz, sondern unter dem Motto „Straight into Space“ auch eine gigantische Weltraumshow. Zudem luden sie zum Nachumzug am Freitag nach Dillingen ein. Wie jedes Jahr zeigte die Showtanzgruppe der Narrneusia eine energiegeladene Show im Reich „Mysteria“.

31 Gruppen kamen zum Garde- und Showtanztreffen in die Meringer Mehrzweckhalle. Eingeladen hatte das Faschingskomitee Lach Moro Mering.

Der oberbayerische BDK-Präsident Völkl genoss den Tag in Mering. „Mering ist auch bei uns Mitglied. Ich freue mich, dass ich hier auch viele Garden aus Schwaben mit tollen, vielfältigen Shows sehen kann“, verriet er. Ein Highlight war der Einzug der CCD Deubachia mit einem Fanfarenzug. Nachdem das Prinzenpaar Jasmin II. und Sebastian I. und die Schmutterperlchen getanzt hatten, meinte Präsident Gottwald: „Das war spitze.“ Zwei unterschiedliche Shows zum Spiel Monopoly zeigten die Laugnataler Faschingskracher aus Welden und die Lechana Gersthofen. Erstere zeigten das Elektrowerk, den Opernplatz, das Gefängnis, die Schlossallee und ein Finale zum Gemeinschaftsfeld, während die Lechana sich drei aufwändigere Showeinlagen einfallen lassen hatte. Die Paartalia Aichach entführte das Publikum mit der Geschichte einer Frau in die Stadt Paris.

Höhepunkt waren die Faschingsfreunde aus Fürstenfeldbruck

Mit dem Handy filmte Albert Lindner an der Bühne, als das FKM Lach Moro seine 19-minütige Show „Queens of the night“ präsentierte. „Die sind mein Highlight“, verriet er. Das Publikum klatschte begeistert mit und danach gab es tosenden Applaus. „Euer Beifall ist unsere Gage“, sagte Gottwald. Besonders gut gefiel Lindner auch die Turnergarde Moorenweis mit ihrer zweiteiligen Show „Fire and Ice“. Die Damen tanzten sehr synchron und zeigten viel Akrobatik. Höhepunkt des Nachmittags waren jedoch die Faschingsfreunde FFB aus Fürstenfeldbruck mit ihrer schnellen Show „Elements of Dance“ mit vielen Hebefiguren und Akrobatik und dem jungen sportlichen Prinzenpaar Michael und Kimberley. „Die Faschingsfreunde sind momentan die besten in Oberbayern, bester Tanz kombiniert mit akrobatischen Elementen“, so Völkl.

Beim Meringer Garde- und Showtanztreffen war auch das Tanzstudio Effekt aus Kissing mit einer Gruppe dabei.

Eine interessante Geschichte „Gemeinsam stark in Wasser oder am Land“ präsentierte das Faschingskomitee Schmiechen. Eine Nixe konnte den Prinzen und seine Besatzung vor den Piraten retten. Erst um 19 Uhr tanzte die Perchalla aus Starnberg, deren Präsident Robert Weiss nach nur zwei Minuten Telefonat das Kommen zugesagt hatte. Sie hatten ihre Garde und eine Tanztruppe mit Reinigungskräften dabei. Nach dem großen Applaus wollen sie auch nächstes Jahr wieder dabei sein. Auch die TSC New Dancia Holzheim, Dance Motion St. Wolfgang, die Burgavia, die Heimatgilde „Die Brucker“, das Tanzstudio Effekt, die Da Lachia Gersthofen, die Narrhalla Oberschleißheim und CCK Fantasia Königsbrunn waren beim Show- und Gardetreffen mit von der Partie.