Garten, Gesundheit & Co: Das sollte man bei der Hitze beachten

Wenn die Temperaturen nach oben klettern, wollen viele Menschen vor allem eines: Raus in die Sonne, das gute Wetter genießen, solange es noch geht. Doch allen ist auch klar, dass die Hitze ihre Tücken hat: Die Erinnerung an den letzten eigenen Sonnenstich ist noch präsent. Wie hält man den Garten bei der Hitze sinnvoll in Schuss? Worauf sollte man bei hohen Temperaturen achten? Wir haben Experten und Institutionen aus der Region befragt und Tipps für einen sinnvollen Umgang mit der Hitze gesammelt.

Menschen: Viel trinken und Sonne meiden

Das Bayerische Rote Kreuz (BRK) Friedberg gibt Hinweise für einen sinnvollen Umgang mit der Sonne: Das Haus oder die Wohnung sollten nur frühmorgens oder spätabends gelüftet werden, den restlichen Tag sollte die Wohnung durch Vorhänge oder Rollläden abgeschirmt werden. Geht es nach draußen, ist Sonnencreme ebenso ein Muss wie eine Kopfbedeckung und bestenfalls auch eine Sonnenbrille, um den Körper zu schützen. Helle und locker sitzende Kleidung kann ebenfalls dazu beitragen, dass es nicht zu heiß wird. Außerdem wird dringend dazu geraten, zwei Liter am Tag oder mehr zu trinken – und natürlich lieber Wasser als Alkohol. Immer wichtig und bei der aktuellen Hitze insbesondere: Aufeinander achten, denn zum Beispiel Kleinkinder, Senioren und Vorerkrankte sind verstärkt Gefahren wie Sonnenstich oder Hitzeschlag ausgesetzt. Es kann also Schlimmeres verhindern, sich bei Leuten, die erschöpft aussehen, nach dem Befinden zu erkunden.

Garten: Lieber seltener und dann gründlich gießen

Barbara Sedlmeier, Sachverständige für Sportplatzbau und daher ein echter Rasen-Profi, gibt Auskunft, wann es Zeit ist, das Gras im eigenen Garten zu gießen: „Bei beginnender Rasenwelke. Also wenn Sie laufen und Ihre Fußspuren sichtbar bleiben, weil sich das Gras nicht von selbst wieder aufstellt.“ Analog zum altbekannten Grundsatz „Stoßlüften statt Dauerlüften“ gilt auch für den Rasen: „Lieber nur zwei- bis dreimal pro Woche und dann durchdringend gießen, also 15 bis 20 Liter pro Quadratmeter.“ Dabei rät Sedlmeier zu den frühen Morgenstunden, es soll schließlich nicht alles gleich wieder verdunsten. Bei der Hitze sollte man außerdem das Gras nicht zu kurz abmähen, das stresse die Pflanzen: „Das Ziel ist nicht die Kürze von Arena-Rasen, die haben ganz andere Möglichkeiten zu Pflege.“ Und wie ist es mit Topfpflanzen? Hier rät die Expertin zum Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung: „Einfach einen Sonnenschirm hinstellen oder die Markise ausfahren.“

Tiere: Angebote schaffen und nicht gefährden

Der Tierschutzverein Augsburg, der unter anderem das Tierheim „LechArche“ in Friedberg betreibt, weist darauf hin, dass die meisten Tiere im Gegensatz zum Menschen heiße Temperaturen nicht durch Schwitzen abfedern können. Es ist also wichtig, ihnen immer ausreichend frisches Wasser zur Verfügung zu stellen. Auch Freigängerkatzen freuen sich über Trinkwasserschälchen. Sie suchen sich zudem selbst schattige Plätze, während Hauskatzen solche in der Wohnung zur Verfügung gestellt bekommen. Hundehalter sollten auf Gassirunden die pralle Sonne vermeiden und dementsprechend in der Früh oder abends mit den Tieren aus dem Haus gehen. Zudem ist es besser, auf Fahrradtouren mit den Vierbeinern zu verzichten – wenn sie sich bei der Hitze zu stark verausgaben, könnten sie einen Kreislaufkollaps erleiden. Auch Kleintiere brauchen in ihren Gehegen schattige Rückzugsorte. Und wie auch bei Kindern gilt es, Tiere nicht in Autos zurückzulassen, denn diese können sich schnell auf 60 Grad aufheizen.

Wald: Unbedingt Verbote einhalten

Viele suchen vor der Hitze Zuflucht in den schönen Wäldern in der Gegend. Doch auch die leiden wie viele Bereiche unter den Wetterextremen des Jahres. Laut Rudi Brandl von der Forstdienststelle Eurasburg war es schon im Frühjahr arg trocken. Dann kam der viele Regen, und die Bäume seien jetzt „Hyperkonsum“ an Wasser gewöhnt. Die in dieser Zeit gesunkene Waldbrandgefahr würde nun durch die erneute Hitze wieder ansteigen. Brandl mahnt daher: „In allen bayerischen Wäldern gilt in den Sommermonaten ein durchgehendes Rauchverbot.“ Eine gesonderte Genehmigung durch den Besitzer ausgenommen ist auch offenes Feuer und Grillen zu unterlassen. So lasse sich die Gefahr, dass ein Wald Feuer fange, minimieren.