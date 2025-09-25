Radldemo am Sonntag in Friedberg

Der Ortsverband Bündnis 90/Die Grünen Friedberg ruft am Sonntag, 28. September, zu einer Fahrraddemonstration unter dem Motto „Mehr Platz fürs Rad – sichere Wege für alle“ auf. Startpunkt ist um 14.30 Uhr in der Pfarrstraße. Die Route führt neun Kilometer durch Friedberg und dauert etwa 90 Minuten. Zum Abschluss sind die Teilnehmenden zu Heiß- und Kaltgetränken sowie Gebäck eingeladen.

In Friedberg gibt es laut den Grünen zahlreiche Konflikte im Straßenverkehr. Besonders problematisch sei die Nutzung von Gehwegen durch Radfahrer, die zu Stress und Unsicherheit bei allen Verkehrsteilnehmern führe.

Ein Beispiel ist die Ludwigstraße: Während Fußgängerinnen eigentlich flanieren und einkaufen möchten, weichen Radfahrende entweder auf die Gehwege aus und stören damit die Bummler oder fahren auf der Fahrbahn zwischen parkenden und fahrenden Autos – eine unbefriedigende und unsichere Situation für alle.

Radeln an Friedberger Schulen kann gefährlich sein

Die Route führt auch an mehreren Friedberger Schulen vorbei. Zum Start des neuen Schul- und Kitajahres wollen die Grünen besonders auf die Gefahren dort aufmerksam machen. Neuralgische Punkte sind die Rothenbergstraße und der Weg von der Grundschule Süd in die Innenstadt.

Es gebe auch gute Beispiele wie die Fahrradstraße im Leitenweg Richtung Baggersee. Sie zeigen, dass Veränderungen möglich sind. Leider gingen solche Maßnahmen jedoch oft an der tatsächlichen Nutzung und den Bedürfnissen der Menschen vorbei, so die Grünen in einer Pressemitteilung. (AZ)