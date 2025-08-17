Darf ein Einfamilienhaus am Eurasburger Ortsrand gebaut werden?

Schafft die Gemeinde Eurasburg mit der Genehmigung von einem Einfamilienhaus mit Garage im östlichen Postweg einen Präzedenzfall? Genau das stellte Bürgermeister Paul Reithmeir bei der letzten Gemeinderatssitzung in den Raum: „Wir verstehen den Wunsch zum Bau eines Einfamilienhauses mit Garage dort sehr gut, möchten jedoch keinen Präzedenzfall schaffen.“ Wo liegt das Problem bei dem Grundstück, das voll erschlossen ist, mit einem geplanten Gebäude, das an sich durchaus genehmigungsfähig sein könnte?

Bauvorhaben in Eurasburg ist nicht als Bauland ausgewiesen

Die Nachverdichtung im Ort sei einer Erweiterung vorzuziehen und auch die weitere Ansiedlung Einheimischer sei positiv zu bewerten, so der Bürgermeister. Der angedachte Baugrund ist liegt jedoch im Außenbereich und ist im Flächennutzungsplan nicht als Bauland ausgewiesen. Eine Ausnahmegenehmigung wäre unter Umständen möglich, soll aber aufgrund der Nähe zu einer bestehenden Biogasanlage nicht erteilt werden. Reithmeir plädierte deshalb ebenso wie einige andere Gemeinderäte für eine Ablehnung des Vorhabens.

Die Anlage ist den Bauherren bekannt und stellt für sie keinesfalls ein Hindernis dar. Doch die Gemeinde möchte sich für die Zukunft rüsten. Was ist, wenn ein Besitzerwechsel stattfindet oder die Immissionen der Biogasanlage später doch zu Problemen führen? Die seit etlichen Jahren bestehende Anlage muss etwa in naher Zukunft aufgrund von Vorgaben erweitert werden. Ebenfalls befürchtet die Gemeinde weitere Bauanfragen für den Außenbereich des Ortes, was einiges Konfliktpotential darstellen würde.

Ähnliches Anliegen in Hergertswiesen wurde vor einiger Zeit abgelehnt

In einem ähnlichen Anliegen im Ortsteil Hergertswiesen musste vor längerer Zeit ein Bauvorhaben im Außenbereich schon einmal aufgrund der Nähe zu einer Hofstelle abgelehnt werden. Auch damals wollte man keinen Musterfall schaffen und lieber für eine Gleichbehandlung der Bürger sorgen. Für den vorliegenden Fall wurde ein Sitzungsbeschluss vertagt. Die Verfügung des Landratsamtes zum Immissionsschutz soll in die Entscheidungsfindung für das gemeindliche Einvernehmen und dem eventuellen Erlass einer Ortsrandsatzung mit einfließen.

Stellplatzordnung: Auf Unverständnis stieß aufgrund des ersten Modernisierungsgesetzes in der Bayerischen Bauordnung die Aufhebung der Pflicht zum Herstellen von Stellplätzen. Die Straßen würden wegen parkender Autos bekanntlich immer voller und Winterdienste sowie Einsatzfahrzeuge, zum Beispiel die der Feuerwehr, kämen gerade in Wohngebieten immer schlechter zum Einsatzort. Nun stehen die Gemeinden in der Pflicht und werden ab 1. Oktober ermächtigt, selbst eine Stellplatzpflicht zu fordern. In Eurasburg müssen demnach zukünftig Stellplätze in ausreichender Größe und in Abhängigkeit der Nutzung hergestellt werden. Die Pflicht zur Herstellung der Stellplätze kann auch durch die Übernahme der Kosten zur Herstellung gegenüber der Gemeinde mit einem Ablösevertrag abgelöst werden.