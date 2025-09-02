Die Stockschützenhütte wird erneuert und eine Spielplatzsatzung erlassen

In der seiner vergangenen Sitzung hat der Eurasburger Gemeinderat einem Bauantrag der Stockschützen zugestimmt. Auf einer Grundfläche von knapp 30 Quadratmetern soll zukünftig anstatt des bisherigen Unterstandes aus Zeltplanen eine feste Holzhütte stehen. Da das Bauvorhaben im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nummer 7 „Schulgebäude“ liegt und baurechtlich gesehen ein Gebäude entstehen soll, muss eine Baugenehmigung eingeholt werden. Auch aufgrund der in der Vergangenheit schon erfolgten mutwilligen Beschädigungen und eines Einbruchs in der Zeltanlage, standen die Räte dem Vorhaben positiv gegenüber und genehmigten es einstimmig.

Zu den Plänen, die Flächen eines Betriebes in Rehrosbach um circa 50 Meter Richtung Osten zu erweitern, ist nur eine Stellungnahme vom Träger öffentlicher Belange, dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten eingegangen. Es wurden Bedenken zum Flächenverlust von ungefähr 1,2 Hektar Ackerboden geäußert. Die Gemeinde hält aber an der Änderung des Flächennutzungsplanes fest, da die hochwertige landwirtschaftliche Fläche zwar verkleinert wird, aber nicht vollständig entfällt.

Eurasburger Gemeinderat stimmt einem Einfamilienhaus in der Birkenstraße zu

Zudem hab der Gemeinderat sein Einverständnis für ein Einfamilienhaus in der Birkenstraße. Da es dort keinen Bebauungsplan gibt, muss sich das 9,5 auf 8,9 Meter große Gebäude in das Ortsbild einfügen, was die Mitglieder als gegeben ansahen. Auch die Erschließung ist gesichert. Nicht eindeutig aus den Unterlagen ging jedoch hervor, ob nun eine Garage mit Zufahrt oder ein an den Gehweg angrenzender Carport errichtet werden soll. Um das Verfahren aus gemeindlicher Sicht nicht unnötig in die Länge zu ziehen, wurde auch dem Carport zugestimmt.

Des Weiteren hat die Gemeinde eine Spielplatzsatzung erlassen, die vorsieht, dass bei der Errichtung eines Wohngebäudes mit mehr als fünf Wohnungen ein geeigneter Spielplatz nachgewiesen werden muss. Außerdem soll ein Rückewagen mit Schnittgutwanne für den Bauhof angeschafft werden. Den Kosten von ungefähr 30.000 bis 35.000 Euro stehen Arbeitserleichterung, Zeitersparnis und die ständige Verfügbarkeit gegenüber.