Currypulver zusammen mit Cola und Ketchup zubereiten und über eine Bratwurst gießen – dass aus dieser Zusammenstellung tatsächlich ein leckeres Gericht entsteht, darauf muss man erst mal kommen. Kein Wunder, dass die Currysoße über Jahrzehnte weiterentwickelt wurde und von jedem Koch individuell interpretiert wird. Das Gericht zeigt, was entstehen kann, wenn man Zutaten verschiedener Herkünfte mischt und einen kulinarischen Blick über den Tellerrand wirft.

Auch wenn die Currywurst in Biergärten neben Schnitzel und Haxe ein eher weniger traditionelles Gericht der deutschen Küche ist, hat sie sich doch über die vergangenen 75 Jahre zu einem echten Klassiker entwickelt. Mit ihrem Ursprung in Berlin und einer eigenen Zubereitung im Ruhrgebiet hat sie auch in Aichach-Friedberg ihren Platz gefunden. Egal, ob in Imbissbuden wie dem Bärliner in Friedberg oder in Biergärten wie dem Gasthof Wagner in Untergriesbach oder dem Restaurant Reitpark Mergenthau – die Currywurst passt sich an.

Ein richtiger Alleskönner also. Auch für Freunde der veganen oder vegetarischen Küche: Die vegane Currywurst ist eines der seltenen fleischlosen Gerichte, das nicht gesund ist. Auf diversen Speisekarten gibt es vermehrt Bereiche mit Gerichten ohne Fleisch. Eine hervorragende Entwicklung. Hier werden dann jedoch häufig umfangreiche Salate oder Ofenkartoffeln angeboten, gesunde Ernährung schön und gut. Manchmal lechzt es einem nach einem deftigen, fettigen und ungesunden Gericht. Hier ist die vegane Currywurst häufig die Rettung für Fleischverzichter.