Großbrand in Kissing: Schwerverletzter in Spezialklinik eingeliefert

Der Brand einer Lagerhalle im Kissinger Industriegebiet beschäftigt die Kriminalpolizei Augsburg. In der Nacht von Freitag auf Samstag war die Halle in Brand geraten. Zu Beginn des Einsatzes sorgten Gasflaschen für kleine Explosionen im Inneren des Baus. Nach den ersten Erkenntnissen wurde bei dem Brand ein Mann verletzt. Nach neuen Informationen des Polizeipräsidiums Schwaben Nord wurde der 74-Jährige so schwer verletzt, dass er mittlerweile in eine Spezialklinik gebracht werden musste.

Anna Faber