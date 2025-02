Bei der Seniorenarbeit in Mering gibt es Veränderungen

Bei der Seniorenarbeit in Mering stehen große Veränderungen an. Seit Januar gibt es mit Dr. Alexander Jungmann einen Quartiersmanager, der sich um die Belange der Seniorenarbeit kümmern wird. Er hat sein Büro im Alten Kloster. Und ist für 19 Stunden bei der Marktgemeinde beschäftigt. Zudem ist nun Christine Maier alleine als Seniorenbeauftragte unterwegs. Guido Schlosser zog sich im Februar zurück.

Guido Schlosser zieht sich zurück

Wie Bürgermeister Florian Mayer aus einem Schreiben Schlossers informierte, sei der Rückzug darin begründet, dass nun mit Alexander Jungmann eine hauptamtliche Stelle gefunden wurden. Zudem sei Christine Maier mit viel Herzblut und großem Elan tätig. Für ihn sei die Zeit gekommen, da er sich mit seinen 75 Jahren um seine beiden Enkel und die eigenen Hobbies kümmern wolle.

Bürgermeister Mayer sowie die Vertreter aller Fraktionen lobten Schlossers Engagement und dankten ihm für seine geleistete Arbeit. Ihm lag vor allem ein Mehrgenerationenhaus und eine Begegnungsstätte für Jung und Alt am Herzens. Dessen Auswertungsbericht er noch an alle Fraktionen verschickte.

Christine Maier schilderte detailliert ihre Arbeit im vergangenen Jahr. Neben verschiedenen Besuchen bei Vereinen und Veranstaltungen, bot sie auch eigene Programmpunkte an. Darunter der Discobesuch in Baindlkirch mit dem Seniorenbus sowie das Seniorenkino, das im Winter in der Begegnungsstätte der Arbeiterwohlfahrt stattfand.

Seit 2021 gibt es als Großveranstaltung das Sommer-Gesundheitsprogramm, das auch heuer wieder stattfinden soll. „Weil es sich um das Fünfte handelt, planen wir zu diesem kleinen Jubiläum etwas Größeres“, sagt Maier. Sie dankte auch dem Turnverein Mering, der sie bei der Gestaltung des Programms unterstütze. Besonders gut angekommen, sei Lach-Yoga und ein Atem-Seminar. Sie sei auch in Gesprächen mit dem Meringer Grafikbüro Benseler, das ein großes Banner an der Münchnerstraße entwerfe, um noch mehr auf die Gesundheitstage im Lippgarten hinzuweisen.

Auch Christina Maier erhielt Beifall für ihre ehrenamtliche Tätigkeit und Lob für Engagement von den Marktgemeinderatsfraktionen sowie von Bürgermeister Mayer.