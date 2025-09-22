1200 Mitarbeiter, 16 Standorte: Das steckt hinter der Gruma

Von der Generalvertretung für den Unimog von Mercedes-Benz in einem damals noch recht leeren Derchinger Gewerbegebiet zum deutschlandweit tätigen Unternehmen mit mehreren Geschäftsfeldern: Die Rede ist von der Gruma Nutzfahrzeuge GmbH. Heute arbeiten an 16 Standorten rund 1200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon 500 in Derching, und erwirtschaften einen Umsatz von rund 450 Millionen Euro. Damit hat das Unternehmen eine ordentliche Wachstumsquote hingelegt. Zum Vergleich: Vor zehn Jahren lag der Umsatz noch unter 300 Millionen Euro. Der Fokus liegt auf dem Vertrieb und zahlreiche Serviceleistungen rund um Nutzfahrzeuge wie Gabelstapler, Radlader und Traktoren. Im Laufe der 50 Jahre seit der Gründung 1975 hat sich bei dem Mittelständler, der insbesondere im Ausbildungsbereich einer der wichtigsten Arbeitgeber in der Region ist, viel verändert. Doch nicht alles: Noch heute werden Fahrzeuge aus der Gründungsphase gewartet und repariert.

