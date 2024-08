Wie geht es dem Wald in Aichach-Friedberg ein Jahr nach dem Hagel?

Rotes Bohrmehl am Fuße der Bäume, abgeblätterte Rinde, Fraßspuren am Stamm - die Spuren, die der Borkenkäfer hinterlässt, sind eindeutig. Die Hitzeperiode im Sommer macht der Natur zu schaffen, viele Bäume leiden zudem an den Schäden vom Hagelunwetter im vergangenen Jahr. Das nutzen die Käfer aus und stürzen sich auf die geschwächten Bäume. Auch im Eurasburger Forst sind Bäume befallen. Um Interessierten und Waldbesitzern einen Einblick in die Situation zu geben, hatten die Forstbetriebsgemeinschaft Friedberg (FBG) und das Amt für Ernährung, Forstwirtschaft und Forsten Augsburg (AELF) dort zu einer Waldbegehung eingeladen. Schnell wurde deutlich: Die Lage ist ernst. Doch ein Aspekt macht den Förstern Mut.

Anna Faber Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Borkenkäfer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Friedberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis