Echter Härtetest: Friedberg empfängt Spitzenreiter Simbach

30 Tore in drei Spielen hat Simbachs Jan Joseph bislang erzielt. Auf seine Torgefahr werden sich die Handballer des TSV Friedberg am Samstag einstellen müssen. Ab 16.30 Uhr ist der Tabellenführer zu Gast in der Herzogstadt. Warum sich Stefan Knittl dennoch Chancen ausrechnet und warum er den Druck nicht bei seinem Team sieht. Die Kissinger Handballerinnen peilen den dritten Sieg in Folge an.

Sebastian Richly Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Simbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Friedberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis