Auszubildende vom Goldenen Stern ist Jahrgangsbeste

Darauf darf die 19-Jährige, die im Gasthof Traube in Fischach, aufgewachsen ist, wahrlich stolz sein. Der Familienbetrieb wird bereits in der vierten Generation geführt. Schon als kleines Kind durfte sie immer in die Töpfe schauen und ihren Eltern über die Schulter blicken. „Ich kenne es nicht anders, und schon in der Schule war klar, dass ich einmal Köchin werden will“, erzählt Hannah Thoma.

Zum Goldenen Stern kam sie über die Fernsehsendung „Mein Lokal, dein Lokal“. „Ich habe das Restaurant in Rohrbach in einer Folge gesehen und fand es sehr interessant. Dann habe ich mich dort einfach für die Ausbildung beworben. Und ich wurde genommen“, so Hannah. Begonnen hat sie am 1. September 2022, beendet hat sie die Ausbildung am 31. Juli 2025. Dass sie als Jahrgangsbeste und als einzige in ganz Schwaben abschließen würde, hätte sie jedoch nicht gedacht. Bei dieser neuen Form der Gesellenprüfung zählt die Gesamtleistung: Die Zwischenprüfung macht ein Drittel aus, dazu kommen noch Theorie und Praxis. Die Auszeichnung wurde ihr schließlich in der IHK Schwaben in Augsburg verliehen.

Hannah Thoma ist nur noch bis Ende September im Goldenen Stern und zieht dann weiter

Ihr Verhältnis zu Stefan Fuß ist sehr gut. Sie schätzt es, in diesem jungen Team zu arbeiten. Auch im neuen Eichenloft hat sie gerne mitgeholfen und wurde dort sogar als Chefköchin eingesetzt. „Hier lernt man viel, wenn man die Verantwortung hat und alles selbst planen darf“, freut sich die Köchin. Jetzt möchte die 19-Jährige weitere Erfahrungen sammeln, die sie dann irgendwann zu Hause im elterlichen Betrieb einbringen kann.

Stefan Fuß, Chefkoch des Goldenen Sterns in Rohrbach, ist überzeugt: „Die Ausbildung ist uns sehr wichtig. Zum 1. September bekommen wir wieder drei neue Koch-Auszubildende. Wenn dann so junge Menschen wie Hannah dabei sind, freut man sich darüber umso mehr.“ Hannah Thoma bleibt bei Stefan Fuß nur noch bis Ende September. Ab November geht sie für ein Jahr ins Allgäu nach Pfronten in die Schlossangeralp und freut sich schon auf diese neue Herausforderung.