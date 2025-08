140 Sportlerinnen und Sportler verwandeln die Friedberger Innenstadt in eine Laufarena

Mit ihren fünf Jahren gehören Nils, Lars und ihre Kindergartenfreunden vom Team Kakiwu (Katholisches Kinderhaus Wulfertshausen) zu den jüngsten Teilnehmern am diesjährigen Hans-Böller-Gedächtnislauf. Dreimal haben sie gemeinsam, auch an der Laufstrecke, trainiert und gehen zusammen mit Eltern und Erziehern an den Start. Auf den noch kurzen Beinen ist die Strecke nicht so schnell zu absolvieren, aber alle Kinder halten durch. Und auch der Schlussläufer Matthias, der als Letzter der Veranstaltung ins Ziel kommt, wird mit extra Anfeuerungsrufen und viel Beifall gefeiert.

Der Hans-Böller-Lauf gehört zum Friedberger Volksfest

Der Hans-Böller-Lauf ist ein Lauf für Jedermann, wie Daniel Götz vom Verkehrsverein Friedberg, der für die Durchführung verantwortlich ist, zu berichten weiß. Der Aufwand für die Organisation sei überschaubar und der Ablauf unkompliziert. Und dank des Einsatzes der Bauhofmitarbeiter konnten die Sicherheitsauflagen zur Sperrung der Zufahrtsstraßen mit Betonhindernissen unproblematisch umgesetzt werden. Der traditionelle Lauf gehört als sportliches Event fest zum Rahmenprogramm des Friedberger Volksfestes.

Moderator Ingo Weighardt führte auf lockere, sympathische Art durch die Veranstaltung und motivierte die Teilnehmer damit zusätzlich. Zum Staffellauf treten Teams mit jeweils zehn Startern an. Jeder Läufer muss eine Strecke von 950 Metern durch die Ludwigstraße bis um das Friedberger Rathaus herum absolvieren. Trotz oder gerade aufgrund der kurzen Distanz ist dies keine einfache Strecke, wie so mancher Läufer feststellt. Man müsse mit den Kräften gut haushalten, berichtet eine Läuferin, sonst gehe einem schnell die Puste aus. Für die dann notwendige Motivation sorgen die zahlreichen Zuschauer am Straßenrand. Mit Beifall, Rufen, Rasseln und sogar Kuhglocken werden alle Läufer angefeuert.

Der Streckenrekord von 2002 ist noch immer ungebrochen

Der Streckenrekord wurde 2002 vom Team der DJK Friedberg mit einer Zeit von 24 Minuten und 53 Sekunden aufgestellt und wurde bisher nicht unterboten. In diesem Jahr fand der Hans-Böller-Gedächtnislauf bereits zum 32. Mal statt und er erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit. 14 Teams hatten sich angemeldet und nicht nur an den außergewöhnlichen Teamnamen kann man erkennen, dass bei den Teilnehmern neben dem Ehrgeiz um sportliche Bestleistungen vorwiegend der Spaß im Vordergrund steht. „Wir werden zwar nicht gewinnen, wollen aber trotzdem ein bisschen auffallen“, berichten die Starter vom „Team Möbelzoo“. Letztes Jahr noch als Tiere verkleidet, starten sie heuer in bunten Bademänteln und übergeben als Staffelstab einen hölzernen Saunalöffel.

Das Team der fröhlichen „Blaha-Runners" bestand aus zwei Papas und acht Grundschülern die alle aus einem Wohnviertel stammen.

„Wir gehen für das Team Tempoverlust zum ersten Mal an den Start und sind dabei, weil unsere Kumpels uns dazu überredet haben“, sagen Alexander und Damien und lachen. Auch die Jungs der G- und D-Fußballjugend des TSV Friedberg sind voller Tatendrang. Eilig werden noch die Laufshirts ausgeteilt und schon geht es an den Start.

Das Team „Blaha-Runners“ besteht aus Nachbarn, Klassenkameraden und Geschwisterkindern. Alle sind „fit wie Turnschuh“ und freuen sich auf den Lauf. Der Spaß und die Gemeinschaft seien das Wichtigste daran, sind sie sich einig.

Und auch Petrus hat mit den Läufern ein Einsehen. Gab es am Nachmittag noch heftige Regenschauer, so verziehen sich die Wolken und bescheren den begeisterten Zuschauer und Läufern für Zeit des Wettbewerbes trockenes Wetter.

Das sind die Sieger

Überglücklich über den Sieg in einer hervorragenden Zeit von knapp 31 Minuten zeigen sich die Männer des Handballteams vom TSV Friedberg. Sportlich fit und voller Ehrgeiz rennen sie allen davon. „Wir haben gut trainiert und wollten unbedingt gewinnen“ begründen sie ihre Leistung. Ja und ein bisschen Werbung für ihre Sportart sollte auch dabei sein, fügen sie lachend hinzu. Zur Titelverteidigung im nächsten Jahr wollen sie auf jeden Fall wieder antreten. Aber zuerst steht die Siegerfeier im Festzelt auf dem Volksfestplatz an. Neben einem Pokal haben sie genügend Gutscheine für eine großartige Party gewonnen.

Platzierung: 1. Platz TSV Friedberg – Handball (30:58 Min.), 2. Platz Sportfreunde Friedberg – Judo / 31:19 Min, 3. Platz Agrarflitzer / 31:27 Min.

