Merching ist lebenswert – aber nicht alle fühlen sich dort sicher

Beim Heimat-Check kam heraus, dass viele Menschen den Mandichosee in Merching schätzen.

Plus Tolle Vereine, aber auch hohe Immobilienpreise und zu wenig Polizeipräsenz: Die Merchinger gaben ihrer Gemeinde in der Heimat-Check-Umfrage nicht nur gute Werte.

Von Anna Katharina Schmid

Über den Mandichosee segeln, in der idyllischen Natur spazieren, dazu aktive Vereine, die das Jahr über Feste und Ausflüge organisieren: Die kleine Gemeinde Merching im Landkreissüden hat seinen Bewohnerinnen und Bewohnern viel zu bieten. Das machte die Online-Umfrage "Heimatcheck" der Augsburger Allgemeine deutlich. Gerade die guten Ergebnisse für Lebensqualität stechen heraus.: Mit einem Wert von 8,2 liegt Merching dabei über dem Durchschnitt im Landkreis Aichach-Friedberg. Eine lebenswerte Gemeinde also – aber mit Luft nach oben, wie einige Ergebnisse zeigen. In der Kategorie Sicherheit liegt Merching etwa auf einem der letzten Plätze.

