Die Friedberger CSU ist in einer schwierigen Situation

Die Trümpfe der CSU sind Geschlossenheit und als stärkste Partei in Bayern ein großer Personal-Pool. In Friedberg kann die Partei aus beidem nicht so recht Profit schlagen. Jetzt zieht sich mit dem jungen Stadtrat Florian Wurzer ein Hoffnungsträger zurück. Thomas Kleist macht als Fraktionschef nur weiter, weil keiner den Posten übernehmen wollte. Von einem Bürgermeisterkandidaten (oder einer Kandidatin) mag man noch gar nicht reden. Insgesamt keine einfache Situation mit Blick auf die Kommunalwahl in eineinhalb Jahren.

