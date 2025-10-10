Das Herzstück kommt nach Mering

„Ja, es ist jetzt alles in trockenen Tüchern, wir kommen nach Mering“, sagt Landwirt Hubert Miller aus Mering. Er ist im Aufsichtsrat der Herzstückgenossenschaft. Herzstück ist ein wachsendes regionales und ökologisches Versorgungsnetz, mit mehr als 800 Mitgliedern. Darunter sind kleine und mittlere Betriebe. In Diedorf und Horgau gibt es bereits eigene Läden, die neben Obst und Gemüse, Nudeln und anderen Trockenwaren ein breites Sortiment abdecken. Vom Klopapier bis zur Butter können die Kundinnen und Kunden dort Waren einkaufen. Dabei geht es aber vor allem um regionale und biologische Produkte. Nun ist auch der Standort Mering geklärt.

Herzstück musste für Mering eine neue Immobilie suchen

Zunächst war nicht klar, ob sich genügend Mitglieder für die Genossenschaft finden, die damit das Herzstück in Mering unterstützen. „Wir haben aber über 100 erreicht“, sagt Hubert Miller. Wer Mitglied wird und Anteile erwirbt, erhält Rabatte und weitere Vorteile beim Einkauf. Ausgangspunkt der Herzstückgenossenschaft ist die 2900-Einwohner-Gemeinde Horgau. Dort wollte eine Gruppe von Bürgerinnen und Bürgern etwas verändern. Sie setzen sich für regionale Wertschöpfung, artgerechte Tierhaltung, fairen Handel und umweltsensibles Wirtschaften ein. Es wurde eine Genossenschaft gegründet, ein Unternehmen, das jedem offen steht und das seinen Anteilseignern demokratische Beteiligung ermöglicht. Ein Anteil kostet 300 Euro. Das Geld ist für drei Jahre gebunden und kann danach wieder ausbezahlt werden.

Ursprünglich war geplant, das Herzstück in Mering in der ehemaligen Cumpanum-Filiale in der Münchener Straße zu eröffnen. „Hier haben sich aber kurzfristig Änderungen ergeben und wir mussten eine neue Immobilie suchen“, erklärt Miller. Dass im Ortszentrum ein Ladenlokal frei wurde, sei ein Glücksfall. „Dort war zuvor ein Fitnessstudio und wir können in der Augsburger Straße, neben dem Wirtshaus Andechser unseren Laden einrichten“, erklärt Miller.

In der Bauausschusssitzung informierte Bürgermeister Florian Mayer darüber die Rätinnen und Räte. „Eine Nutzungsänderung braucht es nicht, weil dort vor dem Fitnessstudio schon einmal ein Ladengeschäft war“, erklärte er. Man sehe, dass sich etwas im Ortskern bewege, auch wenn die derzeitige Wirtschaftslage nicht einfach sei.

Neues Konzept in Mering

Hubert Miller, der nicht nur im Aufsichtsrat ist, sondern auch eine Landwirtschaft in Schmiechen betreibt und im Herzstück in Mering Bio-Hähnchenfleisch vermarkten wird, freut sich über die Unterstützung. „Wir konnten schnell und ganz unkompliziert den Mietvertrag unter Dach und Fach bringen.“ Wann das Herzstück in Mering eröffnen wird, steht noch nicht genau fest. Zunächst müssen Kühlsysteme und Regale besorgt werden, anschließend folgt der Einbau. Ein neues Konzept hat das Herzstück in Mering nicht nur mit seinen regionalen Waren. Der Laden wird im Tante-Emma-Modus bis 13 Uhr betrieben werden. Anschließend ist Einkaufen mit dem Handy und einer speziellen App, die ebenfalls von einem regionalen Anbieter entwickelt wurde, rund um die Uhr möglich. Ob das an sieben Tagen möglich ist, hängt von der Entscheidung des Marktgemeinderats ab. Gesucht wird auch Personal aus der näheren Umgebung. Vor allem durch die Arbeitszeiten am Vormittag sei dies für Mütter möglich.

Neu im Konzept des Meringer Herzstücks ist für regionale Anbieter die Möglichkeit, ein eigenes Fach oder Regal anzumieten und dort Waren zu vertreiben. Sie nutzen das Konzept des Herzstücks, die Vermarktung und die Kundenströme und haben so die Gelegenheit, ihre Produkte einer größeren Anzahl Kundinnen und Kunden zu präsentieren.