Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Friedberger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Friedberg
Icon Pfeil nach unten

Hochsensibel und naturnah: Bianca Bruckner eröffnet 'Wunderwelten' in Bachern

Friedberg-Bachern

Bei Stress zieht sie sich in die Natur zurück: Wie diese Friedbergerin anderen helfen will, zu entspannen

Bianca Bruckner ist hochsensibel. Die Natur ermöglicht ihr früh einen guten Umgang mit Reizüberflutungen. Mit dem Projekt „Wunderwelten“ möchte sie ihr Wissen weitergeben.
Von Emilya Icer
    • |
    • |
    • |
    Mit Wunderwelten erfüllt sich Bianca Bruckner in Bachern einen Kindheitstraum. Auch Hündin Molly freut sich auf die kommenden Projekte.
    Mit Wunderwelten erfüllt sich Bianca Bruckner in Bachern einen Kindheitstraum. Auch Hündin Molly freut sich auf die kommenden Projekte. Foto: Emilya Icer

    Dass Bianca Bruckner anders ist als ihre Mitmenschen, hat sie früh erkannt. Bereits als Kind spürte sie, dass sie ihre Umwelt anders wahrnimmt und schneller überreizt ist: Die 30-Jährige ist hochsensibel. Was sie früher als Last empfand, ist heute ihre Stärke: Bruckner hat gelernt, mit dem Persönlichkeitsmerkmal umzugehen, und findet in der Natur ein Ventil, um ihre Emotionen zu regulieren. Mit ihrem Projekt „Wunderwelten“ erfüllt sie sich einen Traum.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden