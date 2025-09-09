Bei Stress zieht sie sich in die Natur zurück: Wie diese Friedbergerin anderen helfen will, zu entspannen

Dass Bianca Bruckner anders ist als ihre Mitmenschen, hat sie früh erkannt. Bereits als Kind spürte sie, dass sie ihre Umwelt anders wahrnimmt und schneller überreizt ist: Die 30-Jährige ist hochsensibel. Was sie früher als Last empfand, ist heute ihre Stärke: Bruckner hat gelernt, mit dem Persönlichkeitsmerkmal umzugehen, und findet in der Natur ein Ventil, um ihre Emotionen zu regulieren. Mit ihrem Projekt „Wunderwelten“ erfüllt sie sich einen Traum.
Friedberg-Bachern
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden