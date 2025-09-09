Friedberg-Bachern Bei Stress zieht sie sich in die Natur zurück: Wie diese Friedbergerin anderen helfen will, zu entspannen

Bianca Bruckner ist hochsensibel. Die Natur ermöglicht ihr früh einen guten Umgang mit Reizüberflutungen. Mit dem Projekt „Wunderwelten“ möchte sie ihr Wissen weitergeben.