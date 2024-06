Steigendes Grundwasser verursacht Probleme: Das Hochwasser im Live-Blog

Und warum wird dafür jetzt der Markus Söder so stark angegriffen?



Bitte sorgsam lesen, Ja!



https://www.br.de/nachrichten/bayern/hat-bayern-beim-hochwasserschutz-genug-getan,UEZ8ba0



Hat Bayern beim Hochwasserschutz genug getan?



>>Hat Bayern beim Hochwasserschutz genug getan?

Die Hochwasserschäden in Bayern sind groß. So auch die Ängste und Nöte der Menschen, die ihre Häuser verlassen müssen. Ärger macht sich breit und manche fragen sich: Hat die Bayerische Staatsregierung genug getan beim Hochwasserschutz?<<



Aiwanger macht Vogelschutzbund verantwortlich



>>Gegen die Flutpolder in den Landkreisen Neuburg-Schrobenhausen und Regensburg war 2018 vor allem Hubert Aiwanger.<<



>>Zweimal hatte der Landesbund für Vogelschutz gegen den geplanten Hochwasserdamm bei Staubing geklagt. Dabei befürworte er aber einen modernen Hochwasserschutz, der den Menschen vor Ort nutze, ohne die Natur substanziell zu schädigen, so der LBV auf BR24-Anfrage.<<



Und:



Aiwanger war gegen Polder-Projekt der CSU



>>Gegen die Flutpolder in den Landkreisen Neuburg-Schrobenhausen und Regensburg war 2018 vor allem Hubert Aiwanger. Diese Polder seien teilweise überflüssig und auch viel zu teuer, "weil so ein Polder ja nur alle hundert Jahre mal geflutet wird", so Aiwanger im November 2018 in der Augsburger Allgemeine. Doch Aiwanger gab seinen Widerstand auf. Vor drei Jahren einigte sich das bayerische Kabinett dann auf neun Flutpolder an der Donau.<<



Nur nochmals zur "Richtigstellung" von mir eingestellt, Ja!

Antworten Melden