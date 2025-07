Wie beim Altstadtfest die Balance zwischen Generationenwechsel und Historientreue gelingen kann

Was hat das Altstadtfest mit einer Ente gemeinsam? Mein Vater lobte zeit seines Lebens jedes Weihnachten, dass wir dieses Jahr die beste Weihnachtsente überhaupt gehabt hätten. Und so ist es auch mit der Friedberger Zeit: Immer ist die aktuelle die schönste. Dieses Mal gibt es aber wirklich einige Besonderheiten, die für die Behauptung gute Gründe liefern.

Icon Galerie 32 Bilder Auf dem Friedberger Altstadtfest 2025 erscheinen auch bekannte Menschen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft stilecht gekleidet. Unsere Bildergalerie zeigt die Promis in ungewohnter Aufmachung.

Jetzt, zum Wochenende, wird die Besucherzahl steigen. Sicher haben einige, die am vergangenen Wochenende auf einem der vielen anderen Feste der Region waren, Nachholbedarf. Doch das Schöne war, wie gemütlich es auf dem Fest zuging, wie entspannt die Menschen waren. Das ermöglichte auch einen intensiveren Blick, bei dem man merkte, wie sich auf vielen Ebenen der Generationenwechsel sachte vollzieht, der nötig ist, weil die „Begründer“ des Altstadtfestes in die Jahre kommen und es zudem immer wieder neue Ideen braucht, um die Veranstaltung auf bewährtem Niveau, aber frisch und erlebenswert zu halten.

An vielen Handwerksständen arbeiten junge Leute mit. Im Stemmerhof hat die Musikergilde, deren Mitglieder das Altstadtfest selber seit Kindesbeinen miterlebt hatten, in der zweiten „Saison“ ein großartiges Angebot gerade für Familien und Kinder etabliert. Bei den Wirtsleuten ist unter anderem mit Pony und Rübe, dem Krugschieber und dem Genussatelier Gerster ebenfalls eine neue Generation am Start, die sichtlich jüngeres Publikum um sich versammelt. Pfadfinder, SV Ottmaring, bei den Schultheatern und Auftritten des TSV ohnehin: Überall sind junge Leute dabei.

Ein schönes Finale beim Friedberger Altstadtfest 2025!

Das macht Freude und stärkt die Zuversicht, dass es dieses von der Bürgerschaft getragene Mega-Fest Bestand haben wird. Und das mit Innovation, aber der gebotenen Historientreue, die die Friedberger und ihre Gäste so lieben., weil sie das Barockfest abhebt von pseudohistorischer Geschäftemacherei.

Die Stadt bezahlt dafür einen hohen Preis. 300.000 Euro kostete sie das letzte Fest, denn sie steckt immer mehr Geld in Sicherheit und Infrastruktur (bis hin zu den Toilettenhäuschen), auch der Bauhof hat viel zu tun. Es ist richtig, die Gebühren für die Stände trotzdem nicht zu stark zu erhöhen. Viele werden von Ehrenamtlichen oder kleinen (Kunst-)Handwerkern betrieben, selbst die Wirtsleute verdienen sich bei der Friedberger Zeit keine goldene Nase. Wie diese Kostenrechnung nach der Steigerung des Eintrittspreises aussieht, bleibt spannend.

Aber das ist Zukunftsmusik - fürs Erste wünschen wir ein schönes Finale!