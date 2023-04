Hörbach

Nach Wirtshaus-Schließung: Hörbacher Montagsbrettl wird zum Wanderzirkus

Plus Der 36-Jährige Markus Drexler führt den Förderverein des Hörbacher Montagsbrettls. Die älteste Kleinkunstbühne Bayerns steht vor besonderen Herausforderungen.

"Wir sind momentan der reinste Wanderzirkus", sagt Markus Drexler und fühlt sich wie im Tournee-Lied von Hannes Ringlstetter: "Bau ma auf, bau ma ab, fahr'n ma wieder weida!". Denn nach der Schließung des Wirtshauses Sandmeier ist das traditionsreiche Hörbacher Montagsbrettl heimatlos und muss sich für seine Veranstaltungen geeignete Ausweichquartiere suchen. Gespielt wird zum Beispiel im Pschorrstadl in Adelshofen oder im Gasthof Eberl in Hattenhofen. Auch im Gasthof Frietinger in Luttenwang wird es am 6. Mai ein Konzert der fünfköpfigen Gruppe "Widersacher aller Liedermacher" geben.

"Es erfordert einigen Aufwand, unser technisches Equipment ständig hin- und herzuschleppen", schildert Drexler, Vorsitzender des gemeinnützigen Brettl-Fördervereins. "Andererseits sind wir autark und von niemandem abhängig!" Der 36-jährige Journalist lebt seit zehn Monaten mit seiner Familie im alten Pfarrhof von Hörbach; von dort sind es nur wenige Gehminuten zur mittlerweile geschlossenen Dorfwirtschaft, in der die Brettl-Tradition am Kirchweih-Montag 1975 begonnen hatte.

