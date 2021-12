Glutenfreie Weihnachten: Hobbybäckerin aus Hörmannsberg kreiert Rezepte

Plus Wegen ihrer Lebensmittelunverträglichkeiten probierte Christine Riedelsheimer aus Hörmannsberg jahrelang Rezepte aus. Daraus ist nun ein Kochbuch entstanden.

Zuckrige Plätzchen, Stollen, Festtagsmenüs: Für Menschen mit vielen Unverträglichkeiten kann sich die Advents- und Weihnachtszeit als große kulinarische Herausforderung darstellen. So ging es auch Christine Riedelsheimer, die selbst von Allergien und Intoleranzen betroffen ist. Deshalb beschloss sie vor einigen Monaten, für Leidensgenossen und Leidensgenossinnen im Eigenverlag ein Kochbuch mit zahlreichen weihnachtlichen Back-Klassikern zu veröffentlichen.