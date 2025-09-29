Hundesteuer wird in Merching teurer

2016 erhöhte der Merchinger Rat das letzte Mal die Hundesteuer, ab 1. Januar 2026 wird der Steuersatz für jeden Hund ab 4 Monaten 75 Euro pro Jahr betragen. Für Kampfhunde wird wie bisher der achtfache Satz der Steuer gelten.

So viele Hunde sind in Merching gemeldet

Zu Beginn der Diskussion schlug der Merchinger Rat eine moderate Erhöhung von ursprünglich 50 Euro auf 60 Euro vor. Damit wäre Merching bei dem gleichen Satz wie Prittriching, Scheuring und Ried gelegen. Wolfgang Teifelhart war das zu wenig: Insbesondere deshalb, weil ihn die achtlos weggeworfenen Kottüten verärgern. Außerdem hatte er bereits bei der Abstimmung für die Hundetoiletten befürchtet, dass diese nicht von Freiwilligen, sondern wie jetzt tatsächlich vom Bauhof geleert werden müssen.

Auch Christian Eckmann zeigte sich für eine weiterführende Erhöhung offen: Es sei für den Bauhof definitiv keine schöne Arbeit, unterstrich er. Sein Vorschlag war, entweder für den zweiten Hund mehr zu berechnen oder mindestens 70 Euro zu verlangen, auch wenn Hundehalter, die ordentlich die Hinterlassenschaften entsorgen würden, damit bestraft würden. Bürgermeister Helmut Luichtl führte aus, dass in Merching 215 Hunde erfasst seien, davon hätten 161 nur einen Hund. Kampfhunde für die der achtfache Satz gilt, sind im Moment nicht gemeldet. Für die Verwaltung sei eine Preisstaffelung zu aufwendig.

Monika Scheibenbogen, selbst Hundebesitzerin, konnte den Ekel ihrer Vorredner nicht ganz nachvollziehen. Kotbeutel würden manchmal auch nur abgelegt und dann auf dem Rückweg entsorgt, warf sie ein. 70 Euro fand aber auch sie angemessen. Hundetoiletten seien deutschlandweit Standard, er sei froh, dass es sie auch in Merching gäbe, bekräftige Wolfgang Schlagenhauf. Wie seine Vorrednerin hatte auch er den Eindruck, dass die Kotbeutel größtenteils ordentlich entsorgt würden. Er würde auch selbst die Hinterlassenschaften anderer Hunde wegräumen: Es sei schlimm, wenn manche Leute nicht sehen würden, was ihre Hunde so machen, bedauerte er. Er plädierte für eine Staffelung der Steuer, um zu vielen Hunden pro Besitzer entgegenzuwirken. Luichtl sah die Einführung der Hundetoiletten ebenfalls „definitiv positiv“. Es sehe wesentlich besser aus und er könne sich nicht erinnern, wann er letztes Mal in Merching in Hundekot getreten sei. Nur auf Grünflächen teilte er die Bedenken Teifelharts: Hier appellierte er an die Hundebesitzer, noch mehr darauf zu achten, dass keine Hinterlassenschaften auf den Flächen verbleiben dürfen.

Das entscheidet der Merchinger Gemeinderat

Für einen Steuersatz ohne Staffelung einigten sich der Rat mit einer Gegenstimme. Thomas Mayr schlug vor, die Steuer, auch hinsichtlich der letzten Erhöhung von 2016, auf 75 Euro festzusetzen. Dies erschien ihm und mehrheitlich auch seinen Amtskollegen mit fünf Gegenstimmen nach seinen Ausführungen der beste Kompromiss.