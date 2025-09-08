Wird es wieder günstiger ein Haus zu kaufen?

Corona-Krise, hohe Zinsen, Baukostensteigerungen – wer in den vergangenen Jahren ein Haus oder eine Wohnung kaufen wollte, hatte es alles andere als einfach. Und trotzdem zeigt eine repräsentative Forsa-Umfrage: Der Wunsch nach etwas Eigenem bleibt groß, gerade bei jungen Erwachsenen. Mehr als 80 Prozent der 18- bis 29-Jährigen wünschen sich Wohneigentum und sind bereit, einiges dafür zu tun – und zu bezahlen.
Aichach-Friedberg
