Immobilienmarktbericht im Landkreis Aichach-Friedberg: So teuer ist Kaufen und Mieten

Aichach-Friedberg

Wird es wieder günstiger ein Haus zu kaufen?

In vielen Orten im Landkreis sinkt die Nachfrage nach Immobilien. Das wirkt sich auch auf den Preis aus, wie aus dem A³-Immobilienmarktbericht geht. Was der Quadratmeter in etwa kostet.
Von Marina Wagenpfeil
    Die Baugenossenschaft Friedberg hat in der Frühlingsstraße durch Abriss und Neubau die Zahl der Mietwohnungen fast verdreifacht. Am Ende werden dort 115 Mietwohnungen entstanden sein.
    Die Baugenossenschaft Friedberg hat in der Frühlingsstraße durch Abriss und Neubau die Zahl der Mietwohnungen fast verdreifacht. Am Ende werden dort 115 Mietwohnungen entstanden sein. Foto: Michael Probst

    Corona-Krise, hohe Zinsen, Baukostensteigerungen – wer in den vergangenen Jahren ein Haus oder eine Wohnung kaufen wollte, hatte es alles andere als einfach. Und trotzdem zeigt eine repräsentative Forsa-Umfrage: Der Wunsch nach etwas Eigenem bleibt groß, gerade bei jungen Erwachsenen. Mehr als 80 Prozent der 18- bis 29-Jährigen wünschen sich Wohneigentum und sind bereit, einiges dafür zu tun – und zu bezahlen.

