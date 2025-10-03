In Ottmaring entsteht bis 2027 eine neue Seniorenresidenz

Die Firma Layer Immobilien lud am Mittwochnachmittag zu einer Infoveranstaltung mit anschließendem Spatenstich in Friedberg-Ottmaring ein. In der Martinstraße entsteht eine neue Wohnanlage für betreutes Wohnen. Zielgruppe sind Menschen ab 55 Jahren sowie Personen mit einer Behinderung ab 50 Prozent. Das Interesse war erwartungsgemäß groß.

„Betreutes Wohnen ist schwierig zu finden, wenn es ortsnah sein soll“, sagte ein potenzieller Mieter, der anonym bleiben möchte. „Es ist vorteilhaft, wenn die Bewohner die Umgebung kennen und sich nicht umorientieren müssen“, fand er. Ein weiterer Pluspunkt des Konzepts für altersgerechtes, barrierefreies Wohnen: Ein Gemeinschaftsraum soll zu gemeinsamen Aktivitäten anregen, ebenso wie ein Gemeinschaftsgarten. Zudem erhalten die Bewohner direkte Unterstützung durch das Pflegedienstbüro der Sozialstation Augsburg-Hochzoll, Friedberg und Umgebung. Auch das Betreute Wohnen in Ried übernimmt die Sozialstation.

Von den 14 Wohnungen in Ottmaring sind neun vergeben

Wahlleistungen sind zur Pauschale zusätzlich buchbar. „Alles eine Preisfrage“, so ein Interessent. Michael Wollert, der ebenfalls an der Infoveranstaltung teilnahm, erzählte: „Familien werden älter, die Kinder ziehen aus, doch die Häuser behalten ihre Größe. Dann sucht man sich ein kleineres Nest.“

„Von den 14 Wohnungen, die in Ottmaring geplant sind, stehen schon jetzt nur noch fünf zur Verfügung“, so Vertriebsleiterin Claudia Hansch. „Man ist unter Menschen mit ähnlichen Themen“, sagte sie. Bewusst geht das Unternehmen mit der Idee des Betreuten Wohnens auch in die ländlichen Gegenden, wo die Gemeinden Interesse an dem Konzept haben. „Das Projekt in Ottmaring ist am Zahn der Zeit, denn der Bedarf wächst durch eine alternde Bevölkerung“, berichtete Marie-Thérèse Layer, Geschäftsführerin der Firma Layer. Sie erklärte die Philosophie hinter dem Konzept: „So selbständig wie möglich und so viel Hilfe wie nötig.“ Das Teamwork mit der Sozialstation lobte sie als „tolle Zusammenarbeit“.

Der verantwortliche Architekt Tobias Rasch vom Atelier xyz aus Schwenningen sprach von einer „Win-Win-Situation“ für die zukünftigen Bewohner ebenso wie für den Pflegedienst: Durch die Betreuung durch die Sozialstation könnten Erstere sicher sein, dass sie Unterstützung bei etwaigen Anliegen bekommen, während der Sozialdienst durch die Bündelung von bedürftigen Menschen Fahrzeiten spart und so mehr Zeit für die Menschen gewinnt, so Rasch. Ab einem bestimmten Pflegegrad sei ein Pflegeheim die richtige Wahl, so der Architekt. „Es sind zwei parallele Wohnformen, die beide ihre Berechtigung haben“, sagte Rasch.

2027 sollen Menschen ins Betreute Wohnen einziehen

Ihren wörtlichen Segen zu dem Projekt gaben auch die Kirchen, vertreten durch Pfarrerin Susanne Markus und Pfarrer Martin Schnirch. Die Zeitkapsel wurde unter anderem mit den Architektenplänen, einem Foto vom Haus vor dem Abbruch, einer aktuellen Ausgabe der Friedberger Allgemeinen und Münzen bestückt. Friedbergs zweiter Bürgermeister Richard Scharold fügte der Zeitkapsel eine Spieluhr hinzu, um an die Tradition der Uhrenstadt zu erinnern und schwärmte vom „herrlichen Blick auf St. Michael“, welchen die zukünftigen Bewohner genießen werden.

Beim Spatenstich halfen auch die Stadträte Maria Zangl, Cornelia Böhm und Paul Trinkl mit. „Mit der Grundsteinlegung beginnt eine spannende Zeit“, fand Melita Resler, Leiterin der Sozialstation Augsburg-Hochzoll, Friedberg und Umgebung. „Erst entsteht ein Haus, das sich danach mit Leben und Gemeinschaft füllt“, so Resler. Das angenehme Leben in der Wohnanlage soll bereits im ersten oder zweiten Quartal 2027 beginnen.