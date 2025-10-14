Generationswechsel im Bauwagen: Verein in Paar-Harthausen stellt sich neu auf

Ein Ort, ein Bauwagen – und jetzt ein neuer Verein: Nach über 20 Jahren ist der alte Bauwagen an der Kläranlage in Paar-Harthausen Geschichte. Doch statt Wehmut herrscht Aufbruchstimmung: Mit Unterstützung von Altmitgliedern und engagierten Eltern haben Jugendliche in diesem Sommer den Bauwong Paar-Harthausen e.V. gegründet.

Neuer Verein für den Bauwagen in Paar-Harthausen an der Kläranlage

„Ein Bauwagen gehört zum Dorf dazu“, sagt Franz Lulei, der vor rund 25 Jahren selbst beim ersten Bauwagen dabei war. Heute ist er 40 und unterstützt die neue Generation mit Rat und Tat. Der alte Bauwagen musste abgerissen werden – nicht zuletzt, weil bautechnische Anforderungen wie Statik und Brandschutz nicht mehr erfüllt werden konnten. Zudem fehlte bislang eine offizielle Vereinsstruktur, die aus Sicht der Stadt nötig ist, um Betrieb und Verantwortung klar zu regeln.

Die Lösung: Ein gemeinnütziger Verein, getragen von Eltern, Altmitgliedern und Jugendlichen. Birgit Späth freut sich über das soziale Engagement ihres Sohnes Tobias. Der 16-Jährige wurde zum ersten Jugendvertreter gewählt und ist damit das Sprachrohr seiner Altersgruppe. „Es ist eine große Verantwortung, aber auch eine tolle Chance“, sagt sie. Der Verein zählt stolze 45 Gründungsmitglieder – darunter viele Jugendliche, deren Eltern und auch ehemalige Bauwagen-Nutzer. Weil Jugendliche formal keinen Verein gründen dürfen, war die Unterstützung der Erwachsenen entscheidend. „Ich habe von vielen Eltern gehört, dass sie sich keine Sorgen machen – und so wenigstens wissen, wo ihre Kinder sind“, erzählt Späth.

Als Basis für den neuen Bauwagen dienen zwei gebrauchte Bürocontainer

Der neue Bauwagen wird derzeit vorbereitet – als Basis dienen zwei gebrauchte Bürocontainer, die noch im Oktober aufgestellt werden sollen. Geplant ist, dass die Jugendlichen den Ausbau weitgehend selbst übernehmen. „Man passt besser auf die Sachen auf, die man selbst gebaut hat“, sagt Tobias’ Mutter. Die Stadt Friedberg ist in die Planungen eingebunden, auch der neue Standort – wieder an der Kläranlage – ist bereits festgelegt. Um die Finanzierung zu stemmen, hat das Dorf schon kräftig mit angepackt. Beim Steckerlfisch-Aktionstag im September wurden mehrere hundert Essen verkauft, der Erlös kommt vollständig dem Verein zugute. Zahlreiche Spender – darunter Metzgereien, Bäckereien und Bauernhöfe aus der Umgebung – trugen zum Erfolg bei.

Für Franz Lulei ist es eine Herzensangelegenheit, dass der Bauwagen auch künftig Teil des Dorflebens bleibt. „Er war wichtig für uns damals – und soll auch heute wieder ein Treffpunkt für die Jugend sein. Ich hoffe, dass noch viele Generationen davon profitieren.“