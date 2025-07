Das neue Rathaus in Dasing bekommt einen Obstgarten

Eine Reihe von Aufträgen vergab der Dasinger Gemeinderat am Dienstag in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause. Es ging dabei um die Holzfassade an der neuen Kindertagesstätte und dem Bürgerhaus in Laimering, einen Geh- und Radweg beim Mobilitätspark und die Pflanzarbeiten am Rathausneubau.

Die Freianlage beim Rathaus in Dasing soll unter anderem Sitzbänke und einen Sonnenschutz bekommen

Der Rückbau des Rathauswohngebäudes ist abgeschlossen. Nun wird in Dasing weiter an der finalen Fertigstellung der Freianlagen im unteren Innenhof und im südlichen Bereich gearbeitet. Im Innenhof sind neben der Treppenanlage unter anderem Sitzbänke, Sonnenschutz, Fahrradstellplätze, ein Trinkwasserbrunnen sowie eine Elektroinfrastruktur für den Adventsmarkt geplant. Bei der Gestaltung seien alle Anregungen, die aus Arbeitskreisen oder Bürgerbeteiligungen kamen, mit eingearbeitet worden, sagte Karl Gamperl, Leiter des Bauamtes. In der September-Sitzung wird der Gemeinderat außerdem über zwei Elektroladepunkte im Parkplatzbereich entscheiden. In der Sitzung am Dienstag ging es nun um die Pflanz- und Saatarbeiten. Unter anderem sollen 20 Bäume, davon neun Obstbäume, und verschiedene Sträucher gepflanzt und auf rund 1300 Quadratmetern Wiese angesät werden. Von zehn angefragten Firmen hatten neun ein Angebot abgegeben. Das günstigste Angebot hatte mit rund 70.500 Euro die Firma Pflegeservice Garten und Landschaft aus Egenhofen abgegeben, die den Auftrag bekam.

Beim Neubau von Kindertagesstätte und Bürgerhaus in Laimering wird derzeit im Obergeschoss gemauert. Im Laufe des Septembers soll der Dachstuhl montiert und im November die Fenster eingebaut werden. „Wir wollen das Gebäude vor Weihnachten dicht bekommen“, so der Leiter des Bauamtes. Im Herbst will Gamperl den Innenausbau ausschreiben. Dafür gebe es eine Leader-Förderung in Höhe von 67.500 Euro teilte Bürgermeister Andreas Wiesner mit. Für die hinterlüftete Holzfassade des Gebäudes lagen der Gemeinde vier Angebote vor. Der Gemeinderat beauftragte den günstigsten Anbieter, Holzbau Brugger aus Thierhaupten, für rund 275.000 Euro mit den Arbeiten. Knapp 38.000 Euro kostet der Lückenschluss des Geh- und Radweges am Mobilitätspark Dasing, der Anfang September in Betrieb gehen soll. Geplant ist, die Ausführung im Zuge des Baus der Ein- und Ausfahrten am Mobilitätszentrum umzusetzen. Der Gemeinderat beauftragte die Firma Schweiger Straßenbau aus Altomünster mit den Arbeiten.

Neue Gemeindegrenze: 11.000 Quadratmeter gehen an die Stadt Aichach

Solidarischer Hochwasserschutz Auch Dasing tritt dem Verein „Arbeitsgemeinschaft Soldarischer Hochwasserschutz“ als mittlerweile vierte Gemeinde im Landkreis bei. Das beschloss der Gemeinderat einstimmig. Die ARGE soll landkreisübergreifend alle Kommunen im Einzugsgebiet der Paar vernetzen und ihnen so eine effektive und kooperative Zusammenarbeit beim Hochwasserschutz ermöglichen. Der jährliche Mitgliedsbeitrag für Dasing wird bei rund 5800 Euro liegen. Am 30. Juli steht die Vereinsgründung an. Sie ist notwendig, um Fördermittel in Höhe von rund 1,4 Millionen Euro abrufen zu können.

Neue Satzungen Aufgrund des neuen Modernisierungsgesetzes entfällt die Pflicht zur Bereitstellung von Stellplätzen aus der Bayerischen Bauordnung. Damit die Stellplatzsatzung der Gemeinde auch nach dem Stichtag am 30. September noch weiter gilt, hat der Gemeinderat sie mit einer Gegenstimme neu erlassen und sich dabei an der Mustersatzung des Bayerischen Gemeindetages orientiert. Auch bei Spielplätzen bringt das Modernisierungsgesetz eine Änderung. Bisher war laut Bauordnung bei Gebäuden mit mehr als drei Wohnungen ein ausreichend großer Spielplatz anzulegen. Nun gilt diese Pflicht nur noch, wenn die Gemeinde eine eigene Spielplatzsatzung hat. Der Gemeinderat beschloss den Erlass einer Satzung. Er sieht vor, dass bei Gebäuden mit mehr als fünf Wohnungen ein Spielplatz gebaut werden muss.

Neuer Funkmast Am südlichen Ende der Willi-Guggenmos-Sportanlage will Telefonica eine etwa 40 Meter hohe Mobilfunksendeanlage aufstellen. Bis auf zwei Gemeinderäte stimmten alle dem Standort zu.

Neue Gemeindegrenze Im Zuge des Neubaus der B300 sowie der Anbindung des Interkommunalen Gewerbegebietes verläuft die Gemeindegrenze innerhalb von Straßen- und Grünflächen und ist nicht mehr erkennbar. Von der Gemarkung Laimering werden rund 11.000 Quadratmeter an Gallenbach (Stadt Aichach) übertragen, umgekehrt gehen knapp 1000 Quadratmeter an Laimering.

Kläranlage Das Schneckenhebewerk der Kläranlage wird ausgebaut und saniert. Das beschloss der Gemeinderat in nicht-öffentlicher Sitzung. Das Hebewerk ist seit rund 37 Jahren in Betrieb.