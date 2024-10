Verkaufsstart für den Adventskalender 2024 der Friedberger Lions

Es ist zwar erst Anfang Oktober, aber die Adventszeit wirft ihre Schatten voraus: Der Adventskalender der Lions ist wieder da. Ab sofort ist er zum Preis von sieben Euro bei den bekannten Verkaufsstellen und direkt bei den Lionsfreunden an den Samstagen 5., 12., 19. Oktober vor Sankt Jakob und auf dem Martinimarkt am 10. November zu erwerben.

Dafür erhält der Käufer nicht nur ein besonderes Schmuckstück - Anton Oberfrank hat diese Jahr liebevoll Maria Alber in Szene gesetzt – sondern auch die Chance auf einen von 700 Gewinnen im Gesamtwert von 30.000 Euro, die von der Friedberger Geschäftswelt, Gastronomie und Dienstleistern gestiftet wurden. Das reicht vom iPad von der Sparkasse, einer Bohrmaschine, Restaurantgutscheinen, VIP-Karten für die Panther-Spiele bis zur Tagesmiete eines ganzen Reisebusses der Firma Demmelmair.

Gewinnen werden aber auf alle Fälle soziale, kulturelle und Bildungs-Einrichtungen unserer heimatlichen Region. An sie soll der Reingewinn wieder komplett ausgeschüttet werden - seit Beginn der Kalenderaktion bisher mehr als 225.000 Euro an Sozialstation, Kinderheim, Vinzenz-Pallotti-Schule und viele mehr. Damit diese Unterstützung auch weiterhin möglich ist, hoffen die Organisatoren um Helmut Börner und Hannes Kölnsperger Ende November wie in allen Jahren zuvor den Ausverkauf sämtlicher 5400 Exemplare vermelden zu können. (AZ)

Lions-Adventskalender 2024 für Friedberg: Hier läuft der Verkauf

Die Verkaufsstellen:

Altstadt-Café Weißgerber, Friedberg

Augusta-Bank, Geschäftsstelle Friedberg

Friedberger Eisenhandlung Christian Kniess, Friedberg

Hofladen Wolf, Wulfertshausen

Optik Sautter, Friedberg

Rosen Apotheke, Friedberg

Rothenberg Apotheke, Friedberg

Schneider Heim und Handwerk, Kissing

Schreibwaren Gerblinger, Friedberg

Stadtsparkasse Augsburg, Geschäftsstelle Friedberg-Mitte (ehemalige Hauptstelle der Stadtsparkasse Friedberg)

Teegarten, Friedberg

Vitalis, Dasing

Ziegenaus Bennomühle, Friedberg

Zweiradspezialist Pfundmeir, Friedberg