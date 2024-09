600 erfolglose Bewerbungen: Merchinger mit Behinderung verzweifelt an der Jobsuche

Der Grund für Michael Ottos Frust ist in einer Tabelle zu finden. Säuberlich notiert stehen dort Name des Unternehmens, Ansprechpartnerinnen und -partner, Datum, in der letzten Spalte der aktuelle Stand. Mit der Maus deutet er auf die Einträge: Absage, keine Reaktion, keine Reaktion. Zwischendurch vereinzelt Einladungen zum Bewerbungsgespräch, aber immer wieder – Absage, Absage. Er scrollt durch die Tabelle. 283 Bewerbungen hat der Merchinger hier aufgelistet, als Nachweis für die Rentenversicherung. Sie sind nur ein Ausschnitt der vergangenen Jahre. Mittlerweile hat er über 600 Bewerbungen verfasst. „Ich weiß nicht, was ich noch machen soll“, sagt der 48-Jährige.

Anna Katharina Schmid Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis