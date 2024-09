Es war viel Aufwand für ein paar Schokoriegel: In einer Januarnacht brechen drei Jugendliche eine Sicherheitstür des Indoor-Spielplatzes in Dasing auf, gelangen in den Mitarbeiterbereich, entfernen die Sicherheitskameras und versuchen einen Tresor gewaltsam zu öffnen. Da sie erfolglos sind, ziehen sie ab, stehlen jedoch drei Schokoriegel. Nun stehen sie vor der Jugendrichterin.

