Zurück im Ring: Friedberger Boxer Onur Kocer kämpft in Weilheim

Der Friedberger Boxer Onur Kocer kämpft am Sonntag in Weilheim.

Plus Der Friedberger Onur Kocer steigt am Sonntag erstmals in diesem Jahr in den Ring. Warum der Gegner eine wichtige Rolle spielt und wie er sich vorbereitet.

Von Sebastian Richly

Seit rund acht Wochen macht Onur Kocer beinahe täglich Sport. Sparring, Sandsack-Schlagen, Gymnastik und Ausdauerläufe - der Friedberger bereitet sich intensiv auf seinen Kampf am Sonntag vor. Für den 28-Jährigen ist es der erste Boxkampf in diesem Jahr und ganz wichtig für die weitere Karriereplanung. Warum sich der Profi über die kleinere Halle freut.

Insgesamt zehn Kämpfe stehen am Samstag bei der Colloseum Fight Night in Weilheim an. Kocer ist im siebten Duell dran, so gegen 21 Uhr. "Das ist eigentlich die beste Zeit. Ich mag es nicht so gerne, ganz am Anfang zu kämpfen. Später ist die Stimmung besser." Die Halle ist mit 1500 Plätzen für den Friedberger, der im Oktober in einer großen Halle in München in den Ring stieg, vergleichsweise klein, was den 28-Jährigen aber nicht stört. "Ich mag die Halle, es ist richtig eng und es kommt ein Kämpfer-Gefühl aus. Es gleicht einem Kolloseum, das gefällt mir gut."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

