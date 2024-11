Karitativer Christkindlmarkt läutet die Weihnachtszeit ein – und bietet Neuheiten

Mehr als 240 Ehrenamtliche sind seit Monaten am Basteln, Backen und Kochen, damit auch dieses Jahr der Karitative Christkindlmarkt vom 28. November bis 1. Dezember in Friedberg zum Erfolg wird. Mehr als 20 Gruppen beteiligen sich an dem Markt, der Einnahmen für gute Zwecke sammelt. Besucherinnen und Besucher können sich in diesem Jahr gleich auf mehrere Neuheiten freuen.

Friedbergs Karitativer Christkindlmarkt bietet einige Neuheiten

„Wir haben ein Luxusproblem. Denn inzwischen haben wir für den Markt mehr Anfragen, als es Stände gibt“, sagt Ulrike Sasse-Feile. Zusammen mit Thomas Treffler gehört sie zum Organisatorenteam für den Markt, der vom Förderverein für karitative Aufgaben im Verkehrsverein Friedberg auf die Beine gestellt wird. Die zahlreichen Bewerbungen verschiedener Gruppen bieten Sasse-Feile zufolge Vorteile für Besucherinnen und Besucher. „Wir können dadurch an verschiedenen Tagen das Angebot unterschiedlicher Gruppen präsentieren.“ So gibt es etwa einen Stand, der am Donnerstag und Freitag Schupfnudeln anbietet, am Samstag und Sonntag dagegen Kuchen verkauft.

Icon Vergrößern Ulrike Sasse-Feile und Thomas Treffler planen bereits seit langem für den 53. Karitativen Christkindlmarkt. Foto: Sasse-Feile Icon Schließen Schließen Ulrike Sasse-Feile und Thomas Treffler planen bereits seit langem für den 53. Karitativen Christkindlmarkt. Foto: Sasse-Feile

Zu den neuen Gruppen zählen etwa die Bayerische Sportjugend und die FDP. Auch das Divano beteiligt sich und öffnet seine Türen zu einem Büchermarkt. Darüber hinaus bietet Hans Gfrörer, der mit seinem Stand bereits vom Friedberger Advent bekannt ist, seine Waren erstmals beim Karitativen Christkindlmarkt an. „Er spendet 100 Prozent seines Erlöses, der aus dem Verkauf seines bekannten Schinkens und des dazu passenden Bieres bekommt. Wir sind dankbar, dass er das macht“, sagt Sasse-Feile.

Auch die Aktionsgruppe „Liebenswertes Friedberg“ wird mit einem eigenen Stand aufschlagen. Dort verkaufen die Betreuer der Gruppe – Ulrike Sasse-Feile und Reiner Teuber – in diesem Jahr eine Besonderheit: Ein Taschenmesser mit einem Friedberg-Motiv, das die Gruppe gemeinsam mit dem Eisenhandlungs-Chef Christian Kniess gefertigt hat. Die Messer sind auf 100 Stück limitiert und werden am Samstag und Sonntag am Stand verkauft.

Spenden des Christkindlmarktes kommen gutem Zweck zugute

Die Erlöse aus dem Karitativen Christkindlmarkt kommen auch in diesem Jahr wieder der Ndanda-Hilfe in Tansania und der Indien-Mission der Pallottiner zugute. Doch wie schon im vergangenen Jahr soll ein Teil der Summe in Friedberg bleiben. Beim zurückliegenden Markt gingen 7500 Euro an die Sozialstation Augsburg-Hochzoll-Friedberg. Wie hoch die Summe für Zwecke in Friedberg in diesem Jahr ausfallen wird, ist laut Sasse-Feile von dem Ergebnis des Marktes abhängig.

Die Organisatoren des Vereins betonen, dass der Markt nicht ohne das Engagement vieler Menschen möglich wäre. Thomas Treffler will etwa Jürgen Koppold dafür danken, dass dieser einen Großteil der Stände zur Verfügung stellt. Auch dem Bauhof und insbesondere dessen Leiter, Willi Erhard, sind die Organisatoren dankbar, da sich dieser um den gesamten Auf- und Abbau kümmert.

Karitativer Christkindlmarkt 2024 Friedberg: Termin, Öffnungszeiten, Programm

Öffnungszeiten:

Donnerstag, 28. November: 16 bis 20 Uhr

Freitag, 29. November: 16 bis 20 Uhr

Samstag, 30. November: 13 bis 20 Uhr

Sonntag, 1. Dezember: 11 bis 20 Uhr

Musikalisches Rahmenprogramm:

Donnerstag, 28. November, 18 Uhr: Eröffnungsfeier mit dem Grundschulchor

Freitag, 29. November, 16.30 Uhr: Nachwuchsorchester der Jugendkapelle Friedberg

Samstag, 30. November, 17.30 Uhr: Jürgen Trinkl mit seinen Bläsern

Sonntag, 1. Dezember, 17.30 Uhr: Bläsergruppe Derching

Rahmenprogramm:

Verkauf Christbäume von Manfred Losinger – während der Marktzeiten.

Verkauf kleiner dekorierter Christbäume – während der Marktzeiten.

Büchermarkt und Handarbeitsmarkt im Divano – während den Öffnungszeiten; Sonntag bis 16 Uhr.

Wunschbaum am Vorplatz des Divano.

Rahmenprogramm für Kinder:

Vroni´s Kinderbackstube – während der Marktzeiten.

Samstag, 30. November, 16 bis 18.30 Uhr: Nikolaus kommt zu Besuch.

Samstag, 30. November und Sonntag, 1. Dezember: Ponyreiten mit Veronika Frisch.

Eine Übersicht aller Weihnachtsmärkte im Landkreis Aichach-Friedberg finden Sie hier.