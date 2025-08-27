Icon Menü
Kfz-Kennzeichen mit Werbung: Seitz GmbH aus Friedberg verkauft

Friedberg

„Es fiel mir schon schwer, loszulassen“: Mit 85 Jahren gibt Helmut Seitz sein Unternehmen ab

Autokennzeichen-Halterungen mit Werbung kennt wohl jeder. Was kaum jemand weiß: Sie kommen aus Friedberg. Nun hat der Gründer das Erfolgsunternehmen verkauft.
Von Sabine Roth
    Alfons Fischer (links) ist der neue Geschäftsführer der Helmut Seitz GmbH in Friedberg. Der Gründer gibt sein Unternehmen im Alter von 85 Jahren ab.
    Alfons Fischer (links) ist der neue Geschäftsführer der Helmut Seitz GmbH in Friedberg. Der Gründer gibt sein Unternehmen im Alter von 85 Jahren ab. Foto: Sabine Roth

    Im Friedberger Business-Park hat ein Unternehmen seinen Sitz, das mit einem Allerweltsprodukt zur Nummer eins in Europa wurde: Die Helmut Seitz GmbH stellt Kennzeichen-Halterungen her, die für Werbung genutzt werden. Die Idee, Autokennzeichen mit einer Kunststoffschiene zu verstärken und für Werbung zu nutzen, kam Firmengründer Seitz während seiner Tätigkeit als Handelsvertreter für Rohprodukte zur Herstellung von Kfz-Kennzeichen. Mittlerweile ist der Mann mit der genialen Idee 85 – und hat sein Unternehmen in neue Hände übergeben.

