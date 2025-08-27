„Es fiel mir schon schwer, loszulassen“: Mit 85 Jahren gibt Helmut Seitz sein Unternehmen ab

Im Friedberger Business-Park hat ein Unternehmen seinen Sitz, das mit einem Allerweltsprodukt zur Nummer eins in Europa wurde: Die Helmut Seitz GmbH stellt Kennzeichen-Halterungen her, die für Werbung genutzt werden. Die Idee, Autokennzeichen mit einer Kunststoffschiene zu verstärken und für Werbung zu nutzen, kam Firmengründer Seitz während seiner Tätigkeit als Handelsvertreter für Rohprodukte zur Herstellung von Kfz-Kennzeichen. Mittlerweile ist der Mann mit der genialen Idee 85 – und hat sein Unternehmen in neue Hände übergeben.
Friedberg
