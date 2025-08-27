Icon Menü
Kinder basteln im Ferienprogramm in Schmiechen eigene Instrumente

Schmiechen

Kinder basteln in Schmiechen eigene Instrumente

Ein Instrument spielen, das wäre schon was. Aber welches? Der Musikverein Schmiechen hatte im diesjährigen Ferienprogramm zum Ausprobieren eingeladen.
Von Brigitte Glas
    Schlauchinstrumente basteln war ein Riesenspaß. Michi Knapp, Michaela Hillmaier und Lisa Steiner (hinten von links) unterstützten tatkräftig.
    Schlauchinstrumente basteln war ein Riesenspaß. Michi Knapp, Michaela Hillmaier und Lisa Steiner (hinten von links) unterstützten tatkräftig. Foto: Musikverein Schmiechen

    Im Musikerheim, wo sich sonst das Blasorchester zum Proben trifft, wuselte es an diesem Nachmittag. Die Kinder staunten nicht schlecht: Auf dem Boden lagen lange und kurze Stücke von Gartenschläuchen herum. Auf der Seite, etwas unauffälliger, waren Trichter und Mundstücke. Und da waren Michi Knapp, Michaela Hillmaier und Lisa Steiner, die alle drei im Musikverein Tenorhorn und Posaune spielen. Welche Instrumente erzeugen die tiefen Töne? „Die großen!“ Diese Frage war fast zu leicht für die Kinder. Michi Knapp holte sein Tenorhorn und spielte ein bisschen vor.

