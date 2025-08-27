Kinder basteln in Schmiechen eigene Instrumente

Im Musikerheim, wo sich sonst das Blasorchester zum Proben trifft, wuselte es an diesem Nachmittag. Die Kinder staunten nicht schlecht: Auf dem Boden lagen lange und kurze Stücke von Gartenschläuchen herum. Auf der Seite, etwas unauffälliger, waren Trichter und Mundstücke. Und da waren Michi Knapp, Michaela Hillmaier und Lisa Steiner, die alle drei im Musikverein Tenorhorn und Posaune spielen. Welche Instrumente erzeugen die tiefen Töne? „Die großen!“ Diese Frage war fast zu leicht für die Kinder. Michi Knapp holte sein Tenorhorn und spielte ein bisschen vor.

