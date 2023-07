15-Jähriger rennt auf die Straße und wird angefahren

In Kissing kam es am Sonntag zu einem Unfall. Ein 15-jähriger Junge war auf die Fahrbahn gerannt, ein Auto konnte den Zusammenstoß nicht verhindern.

In Kissing wurde am Sonntagabend ein Jugendlicher bei einem Unfall verletzt. Wie die Polizei mitteilte, rannte der 15-Jährige gegen 19.45 Uhr plötzlich aus unbekannten Gründen in der Bahnhofsstraße auf die Fahrbahn.

Ein herannahendes Auto konnte trotz Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht verhindern und erfasste den Jungen. Dieser wurde leicht verletzt und im Krankenhaus Friedberg behandelt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. (AZ)