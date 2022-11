Kissing

06:30 Uhr

25 Jahre lang Spielen im Turm: Kita Spielburg feiert Jubiläum

Plus Die Kita Spielburg mit dem markanten Turm feiert ihr 25-jähriges Bestehen. Zum Geburtstag gibt es ein besonderes Geschenk - eine neue Küche.

Von Heike John Artikel anhören Shape

75 Kinder sind derzeit in der evangelischen Kindertagesstätte Spielburg angemeldet, lernen und spielen in den Mäuse-, Igel- und Schmetterlingsgruppen. Die Einrichtung hat bereits viele Generationen betreut, ist gewachsen und hat sich verändert. Nun steht ein besonderer Geburtstag an: Vor 25 Jahren, am 1. Dezember 1997, konnten nach achtmonatiger Bauzeit die ersten Kinder ihre Burg in der Kissinger Feldstraße erstürmen.

