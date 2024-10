Akademieorchester der Süddeutschen Bläserphilharmonie bereitet sein zweites Konzert vor

Vielen in Erinnerung geblieben ist sicher das Konzert der Süddeutschen Bläserphilharmonie zum Abschluss der Festlichkeiten zu „1000 Jahre Mering“. Nach zwei Jahren steht wieder ein Konzert am Sonntag, 3. November, um 15 Uhr in der Paartalhalle in Kissing mit britischen, aber auch nord- und südamerikanischen Werken auf dem Programm. Es spielt das Akademieorchester unter der Leitung von Bernhard Willer. Organisator ist der Bezirksdirigent Mathias Stößlein aus Mering, der selbst mitspielen wird. Er freut sich auf zahlreiche Besucher und Besucherinnen.

62 Mitglieder musizieren im Akademieorchester

„Das Akademieorchester ist ein offenes Bezirksorchester mit aktuell 62 Mitgliedern ab 27 Jahren, wobei auch einige jüngere Talente dabei sind“, sagt Mathias Stößlein. Die Musiker und Musikerinnen kommen aus dem Bezirk 14 des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes (Landkreis Aichach-Friedberg) und dem Bezirk 15 (Augsburg) sowie aus der Süddeutschen Bläserphilharmonie, bei der auch Musiker und Musikerinnen aus München und Umgebung dabei sind. Ein vielversprechender Probentag fand bereits statt. Vertieft auf das einmal jährliche Konzert üben die Mitglieder beim zweitägigen Probenwochenende in Rohrdorf am 1. und 2. November.

Im Akademieorchester engagieren sich Musiker und Musikerinnen aus den zwei Bezirken, die über den Tellerrand hinausschauen möchten. Sie konnten bereits im Augsburger Bezirksnachwuchs- bzw. Bezirksjugendorchester, geleitet von Philipp Kufner, viel lernen und nach Erreichen der Altersgrenze nahtlos auf diesem Niveau weiter musizieren. Der Name „Akademie“-Orchester wurde explizit gewählt, weil das Lernen im Vordergrund steht und es somit für viele Leistungsstufen offen ist. Erfahrene Mitglieder besetzen die wichtigen Stimmen, um Neulingen einen gelungenen Einstieg möglich zu machen.

Das Konzert beginnt am Sonntag um 15 Uhr

Das Konzert am Sonntagnachmittag beginnt um 15 Uhr mit den bekannten „My Fair Lady“ von Frederick Loewe im Arrangement von Bennett Russel, dem das Stück „Shepherd Hey“ von Percy Grainger über den Bachchoral „Wo Schafe sicher weiden“ folgt. Wie die Reise auf der Themse sein könnte, wird das Publikum bei „Thames Journey“ von Nigel Hess erleben. Von Elgar Edwards „Military Marches“ hat sich das Akademieorchester für Nummer 5 „Pomp and Circumstance“ entschieden.

Nach der Pause kommen Werke aus Nord- und Südamerika zu Gehör. Zuerst spielt das Akademieorchester „633 Squadron“ von Ron Goodin, danach eine Suite mit alten amerikanischen Tänzen von Robert Russel Bennett. Feurig südamerikanisch wird es bei „Conga del Fuego Nuevo“ des Komponisten Arturo Marquez, mit „Lillie Theme“ von Joseph Horovitz geht das zweistündige Konzert zu Ende.

Karten kosten an der Abendkasse 15 Euro, im Vorverkauf 13 bzw. ermäßigt 12 Euro. Sie sind erhältlich bei den Musikern oder über info@asm-bezirk14.de. Eine Ermäßigung erhalten Kinder, Schüler, junge Erwachsene bis 27 Jahre, Schwerbehinderte und Gruppen ab 10 Personen, die den Musikvereinen angehören. Einlass ist bereits ab 14 Uhr.