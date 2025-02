In der jüngsten Sitzung des Kissinger Bauausschusses wurde das geplante Baugebiet in der Nachbargemeinde Mering intensiv diskutiert. Die Ratsmitglieder in Kissing befürchten, dass die zusätzliche Versiegelung der Fläche negative Auswirkungen auf die Hochwassersituation in Kissing haben könnte.

