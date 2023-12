Kissing

Aus für den Kindergarten Alte Schule: "Team Wallraff" nimmt Stellung

Nach der Wallraff-Sendung "Undercover in Kitas" sahen sich die Erzieherinnen der Alten Schule in Kissing Anfeindungen ausgesetzt. Das sagt RTL zu den Vorwürfen.

Sie gab sich als Praktikantin aus und verbrachte mehrere Tage in der Einrichtung: Eine RTL-Reporterin hatte vor eineinhalb Jahren undercover im Kindergarten Alte Schule recherchiert. Ihre Aufnahmen wurden im September ausgestrahlt - und lösten massive Reaktionen aus. Eine Erzieherin hatte ein I-Kind, also ein Kind mit erhöhtem Förderbedarf, scharf gemaßregelt und es am Arm gepackt und zudem über Eltern gelästert, eine Mutter bezeichnete sie als "brunzpieselblöd." Diese Fachkraft habe den Kindergarten nach Aussage der Leiterin Christina Schnegans nach nur vier Monaten verlassen. Zum ersten Januar schließt die Alte Schule, das Personal hat gekündigt, nicht wegen des RTL-Berichts, betont Schnegans. Zur Wallraff-Recherche gab es harsche Kritik: überspitzt, unfair, aus dem Kontext gerissen und letztlich mit dem Vorhaben übers Ziel hinausgeschossen. Jetzt hat sich RTL geäußert.

Wallraff-Sendung zeigt Kissinger Einrichtung

Während in den beiden anderen gezeigten Kitas Erzieherinnen Kinder zum Essen zwangen, fokussierte sich die Sendung in Kissing auf den Umgang mit I-Kindern. "Reiß dich zusammen. Du weißt genau, dass du bei mir den Kürzeren ziehst", kommentierte die besagte Erzieherin etwa einen Jungen beim Mittagessen. Oder: "Ey, sag mal: Spinnst du ein bisschen? Was soll das?". An einer Stelle zieht sie den Jungen am Arm zum Waschbecken. Diese Szenen lässt RTL in der Sendung von einem Sonderpädagogen bewerten, der von einer Überforderung des Personals und der Einrichtung spricht. Leitung, Elternbeirat und mehrere Mütter, mit denen unsere Redaktion gesprochen hat, schätzten die gezeigten Szenen als ungut, aber nicht schlimm ein. Die Kinder hätten sich immer wohlgefühlt. Eher richtet sich ihre Wut gegen die Recherchemethoden und den Bericht, in dem die Inhalte der drei verschiedenen Kitas verschwimmen.

