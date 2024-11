Auto auf Parkplatz angefahren – Verursacher kümmert sich nicht um Schaden

Eine 26-Jährige musste am Donnerstag feststellen, dass ihr Auto auf dem Lidl-Parkplatz in der Münchner Straße in Kissing angefahren wurde. Sie stellte ihr Auto dort um 14.10 Uhr ab. Als sie etwa eine halbe Stunde später zurückkam, bemerkte sie einen Streifschaden am vorderen rechten Radlauf und an der Beifahrertüre. Die Polizei vermutet, dass VW Golf durch ein anderes Fahrzeug, welches ein- oder ausparkte, beschädigt wurde. Der Unfallverursacher hinterließ keine Benachrichtigung. Der Sachschaden wird auf rund 1500 Euro geschätzt. Die Polizei Friedberg nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323170 entgegen. (AZ)

