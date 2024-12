Bäume spenden jetzt Schatten für Kissinger Spielarche

Im Evangelischen Kinderhaus Spielarche herrscht große Freude. Auch wenn es gerade Winter ist und kaum jemand an den Sommer denkt, so gibt es im Garten der Einrichtung jetzt etwas Neues. Die Firma Oilquick aus Steindorf hat rotblühende Kastanienbäume im Garten der Einrichtung gepflanzt. Diese Aktion soll den Kindern in Zukunft Schatten spenden und ihnen ermöglichen, auch an heißen Sommertagen draußen zu spielen. Endlich ist eine Lösung gefunden worden. Der Garten samt Spielplatz liegt nämlich auf der Südseite, die Kinder mussten an heißen Tagen oft ab dem späten Vormittag drinnen bleiben. Schnell kam die Idee auf, Bäume zu pflanzen, die vor allem schon von Anfang groß genug sind, um nicht viele Jahre darauf warten zu müssen, bis sie genug Schatten spenden werden. „Wir hatten bisher wenig Beschattung in unserem Garten. Nur einige Sonnensegel in den Sandkästen und Markisen auf den Terrassen spendeten uns Schatten. Jetzt freuen wir uns schon auf das nächste Frühjahr und den Sommer, wenn wir den natürlichen Schatten der Kastanienbäume genießen dürfen“, sag Judith Rami, Leiterin der Einrichtung. Deshalb geht der Dank an die Firma Oilquick, die mit der großzügigen Spende das Kinderhaus unterstützt hat. „Gemeinsam mit der Gemeinde Kissing arbeiten wir aktuell auch noch an einer weiteren Beschattungslösung.“ Mit dem Einsatz der firmeneigenen Bagger haben die Mitarbeiter von Oilquick gemeinsam mit Gartenservice Meir aus Langweid die Kastanienbäume gepflanzt.

Icon Vergrößern Über mehrere Schatten spendende Kastanienbäume freuen sich: (von links) Marina Schmidbaur (stv. Einrichtungsleitung Spielarche), Judith Rami (Einrichtungsleitung Spielarche), Michael Meir (Geschäftsführer Gartenservice Meir,) Christoph Milzarek (Gemeinde Kissing) und Stefan Schauer (Geschäftsführer von Oilquick). Foto: Medina Becirovic, Oilquick Icon Schließen Schließen Über mehrere Schatten spendende Kastanienbäume freuen sich: (von links) Marina Schmidbaur (stv. Einrichtungsleitung Spielarche), Judith Rami (Einrichtungsleitung Spielarche), Michael Meir (Geschäftsführer Gartenservice Meir,) Christoph Milzarek (Gemeinde Kissing) und Stefan Schauer (Geschäftsführer von Oilquick). Foto: Medina Becirovic, Oilquick

Die Kinder beobachteten die Bagger vom Fenster aus mit großen Augen und drückten sich an der Scheibe die Nasen platt, als der Bagger die Löcher für die Bäume ausgrub und die jungen Kastanien behutsam eingepflanzt wurden. „Es war wunderbar zu sehen, wie sich die Kinder freuten und unserer Pflanzaktion, die reibungslos verlief, gespannt zugeschaut haben“, sagt Stefan Schauer, der Geschäftsführer von Oilquick. Auch die Erzieherinnen und einige Eltern verfolgten die Arbeiten mit Begeisterung. Schon im kommenden Jahr werden die Kinder unter den neuen Kastanienbäumen spielen und sich an die Pflanzaktion erinnern.