Bald wird die Waldweihnacht auf Gut Mergenthau eröffnet

„Das Wetter wird gut“, sagte Monika Fottner bestimmt. „Wir haben da ein gutes Gefühl.“ Am 30. November startet wieder die beliebte Waldweihnacht auf Gut Mergenthau. Aufwendig gestaltete Stände, eingebettet von der Idylle des alten Guthofs, Tausende Besucherinnen und Besucher – der Weihnachtsmarkt bei Kissing gehört zu den größten der Region. Im vergangenen Jahr hatte die Veranstaltung jedoch großes Pech mit dem Wetter.

2023 hatte der Christkindlmarkt auf Gut Mergenthau Pech mit dem Wetter

Viele erinnern sich an den vielen Schnee am ersten Dezemberwochenende 2023: Ganze Schneemassen bedeckten Straßen und Häuser. Die Gutsbetreiber mussten die Waldweihnacht deswegen wieder schließen. Zu groß war die Gefahr von Dachlawinen sowie herabstürzenden Ästen. Auch am zweiten Wochenende gab es Schwierigkeiten. Zwar war der große Parkplatz geräumt worden. Doch die steigenden Temperaturen und schmelzenden Schneereste verwandelten ihn in ein regelrechtes Schlammfeld. „Wir mussten praktisch jedes einzelne Auto mit schwerem Gerät wieder herausziehen“, erinnerte sich die Gutsbetreiberin. Schlechte Stimmung habe es aber kaum gegeben. „Die Besucher waren alle so dankbar.“

Icon Galerie 27 Bilder Die Waldweihnacht auf Gut Mergenthau bei Kissing bezaubert mit ihrem ganz besonderen Charme. Zur Eröffnung fällt Schnee und die Besucher kommen in Scharen.

Die letzten Vorbereitungen für den diesjährigen Start laufen auf Hochtouren. Der Parkplatz wurde bestmöglich vorbereitet. Aber ganz könne man solche extremen Wetterereignisse nicht abfangen. Trotzdem sind die Betreiber, Monika Fottner und Ulrich Resele, hoch motiviert. Wie jedes Jahr gibt es ein großes Team aus rund 70 zum Großteil langjährigen Mitarbeitenden, welche die Waldweihnacht mit auf die Beine stellen. „Alle freuen sich.“

Im umfangreichen Programm gibt es auch einige Neuerungen. Zum ersten Mal ist eine Flamenco-Tänzerin aus Ottmaring vertreten, die in den Kellerräumen Aufführungen bieten wird. Auch den Aufbau haben die Veranstalter angepasst. „Die Besucher sollen mehr Platz haben, gemütlich an den Tischen zu stehen oder sich aufzuhalten“, beschreibt die Gutsbesitzerin. „Ohne, dass sie von der Menge weitergeschoben werden.“ Wie üblich erwarten die Gäste auf Mergenthau zahlreiche Ausstellerinnen und Aussteller mit Kunsthandwerk, Kleidung und Dekoration. Auch kulinarisch ist einiges geboten – von in Kissing produziertem Tofu und Süßigkeiten bis zu selbst gemachtem Punsch.

Info: Die Waldweihnacht findet an vier Wochenenden statt. Samstag, 30. November von 14 bis 20 Uhr und Sonntag, 1. Dezember, von 11 bis 20 Uhr. Zu den gleichen Uhrzeiten auch 7. und 8. Dezember, 14. und 15. Dezember sowie 21. und 22. Dezember. Der Eintritt ist frei.