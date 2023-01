Bauamtsleiter Alfred Schatz wirkte über drei Jahrzehnte in Kissing

Plus Anbau der Paartalhalle, Pfingsthochwasser und Krematorium – der 64-Jährige hat in Kissing große Projekte begleitet und bewegte Zeiten erlebt.

Alfred Schatz ist länger bei der Gemeinde Kissing angestellt als mit seiner Frau verheiratet. Er hat drei Bürgermeister erlebt und vieles in Kissing entstehen sehen. Jetzt tritt der langjährige Bauamtsleiter in den Ruhestand.