Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Friedberger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Friedberg
Icon Pfeil nach unten

Kissing: Betrunkener verursacht Unfall und flüchtet

Kissing

Betrunkener verursacht Unfall und flüchtet

Die Polizei kann den 19-jährigen Fahrer dann in Friedberg stoppen.
    • |
    • |
    • |
    0,66 Promille stellte die Polizei bei einem 19-Jährigen fest, der mit dem Auto gegen einen Gartenzaun gefahren war. (Symbolbild)
    0,66 Promille stellte die Polizei bei einem 19-Jährigen fest, der mit dem Auto gegen einen Gartenzaun gefahren war. (Symbolbild) Foto: Heiko Becker/dpa

    Ein 19-jähriger Autofahrer war Samstagnacht gegen 23.30 Uhr in Kissing unterwegs. Er fuhr laut Polizei rückwärts gegen einen Gartenzaun und beschädigte diesen. Im Anschluss flüchtete der Pkw-Lenker von der Unfallstelle. Die Polizei konnte ihn im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung in Friedberg anhalten. Die Beamten stellten Bei dem 19-Jährigen leichter Alkoholgeruch sowie drogentypische Auffälligkeiten fest und ordneten eine Blutentnahme an. Ein zuvor freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,66 Promille. Die Polizei verhinderte eine Weiterfahrt des 19-Jährigen. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Der Fahrer muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort strafrechtlich verantworten. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden