Betrunkener verursacht Unfall und flüchtet

Ein 19-jähriger Autofahrer war Samstagnacht gegen 23.30 Uhr in Kissing unterwegs. Er fuhr laut Polizei rückwärts gegen einen Gartenzaun und beschädigte diesen. Im Anschluss flüchtete der Pkw-Lenker von der Unfallstelle. Die Polizei konnte ihn im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung in Friedberg anhalten. Die Beamten stellten Bei dem 19-Jährigen leichter Alkoholgeruch sowie drogentypische Auffälligkeiten fest und ordneten eine Blutentnahme an. Ein zuvor freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,66 Promille. Die Polizei verhinderte eine Weiterfahrt des 19-Jährigen. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Der Fahrer muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort strafrechtlich verantworten. (AZ)

