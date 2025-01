Bürgerbüro Kissing: Umbau soll in wenigen Wochen beginnen

Im Kissinger Rathaus ist es eng geworden. Teile der Verwaltung sollen deshalb künftig in ein Bürgerbüro ausgegliedert werden. Dafür hat Kissing in der Asternstraße das Gebäude der ehemaligen Engelapotheke erworben und will dieses entsprechend umbauen. Dafür hat der Gemeinderat Kissing nun Kosten in Höhe von rund 1,5 Millionen Euro freigegeben. Damit folgte das Gremium der Empfehlung des Bauausschusses. Allerdings gab es acht Gegenstimmen aus verschiedenen Fraktionen. Grund für die Vorbehalte dürften die Kosten des Projekts sein.

