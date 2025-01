Claudia Kögler führt SPD-Ortsverein Kissing

Der SPD-Ortsverein Kissing hat im Rahmen seiner Mitgliederversammlung turnusgemäß einen neuen Vorstand gewählt. Nach sechs Jahren wurde der Staffelstab von Alexander Dollinger an Claudia Kögler übergeben. Der Ortsverein Kissing dankt Dollinger für sein Engagement in den vergangenen Jahren. Claudia Kögler wurde mit überzeugender Mehrheit zur Ortsvereinsvorsitzenden gewählt. Ihre Stellvertreter sind Christopher Krupp und Marion Lang. Silvia Rinderhagen wurde in ihrem Amt als Schatzmeisterin bestätigt. Neu in den Vorstand wurde Hatice Badal als Schriftführerin gewählt.

