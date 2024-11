Familien, Kinder, Jugendliche - in Kissing kommt es zum Austausch

Ein offenes Netzwerktreffen fand im Oktober in statt. Dazu hatten der Familienstützpunkt Süd und die KJF Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung Aichach-Friedberg eingeladen. Das Treffen richtete sich an pädagogisches und therapeutisches Fachpersonal aus dem südlichen Landkreis Aichach-Friedberg und diente dem fachlichen Austausch sowie der Förderung interdisziplinärer Kooperationen. „Eine gute Vernetzung sowie intensive Gespräche stärken das Vertrauen unter den Fachkräften“, erklärt Jutta Aichmüller, die gemeinsam mit Elisabeth Arnold den Familienstützpunkt Süd leitet. „Dadurch können wir die Zusammenarbeit weiter festigen und eine schnellere, effektivere Unterstützung für Familien im Landkreis ermöglichen“, ergänzt Elisabeth Arnold. Vor Ort konnten sich die Teilnehmenden in einem offenen Format austauschen. Mithilfe von Flipchart-Abfragen wurden Themen und Anliegen gesammelt und anschließend diskutiert. Diese informelle Herangehensweise förderte nicht nur den persönlichen Austausch, sondern bot auch die Möglichkeit, die konkreten Bedarfe der verschiedenen Einrichtungen zu erfassen und potenzielle Kooperationen zu initiieren.

Vielfalt der Perspektiven bereichert Netzwerktreffen in Kissing

Elena Passavant, Leitung der KJF Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung Aichach-Friedberg, zeigte sich erfreut über das rege Interesse am Netzwerktreffen und die intensive Beteiligung: „Die Vielfalt der Perspektiven hat gezeigt, wie wertvoll dieses Treffen zwischen den Fachkräften der verschiedenen Dienstleistungen und Einrichtungen im Landkreis ist. Nur durch das Zusammenführen von Interessen und Bedürfnissen kann eine tragfähige Basis geschaffen werden, die letztlich den Familien in der Region zugute kommt.“

Die KJF Augsburg ist einer der größten Anbieter für Gesundheits-, Sozial- und Bildungsdienstleistungen in Bayern. Seit 1911 bietet das Sozialunternehmen vor allem Kindern, Jugendlichen und Familien mit rund 80 Einrichtungen und Diensten Lösungen für die verschiedensten individuellen Bedürfnisse an: in der Kinder- und Jugendhilfe mit Kindertagesstätten, stationären Wohnformen oder Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung; in Berufsbildungs- und Jugendhilfezentren, durch Angebote für Beruf und Arbeit sowie Integrationsunternehmen und -dienste; in der Medizin mit mehreren Kliniken; in verschiedenen Schulen. Darüber hinaus bildet die KJF Augsburg kontinuierlich annähernd 400 Fachkräfte für soziale und medizinische Berufe aus. (AZ)