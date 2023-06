Kissing

Frühstück und mehr: Das bietet das neue Restaurant Solea in Kissing

Plus Die Wolferseders eröffnen ihr neues Restaurant im ehemaligen Rosenhof in Kissing. Es hat ein ganz eigenes Konzept, ein Fokus liegt auf dem Frühstück.

Die Arbeiten sind in den letzten Zügen. Blumen für die Vasen aussuchen, Gläser sortieren, Sonnenschirme aufstellen: Am Mittwoch kann das Solea im ehemaligen Rosenhof in Kissing öffnen. Lisa und Florian Wolferseder, die auch das Parkstüberl in Mergenthau betreiben, haben mit ihrem Team und den Vermietern, der Familie Merkel, ein eigenes Konzept geschaffen. Eine leichte Küche, mediterraner Touch, abwechslungsreiche Speisen – etwas Neues.

So sieht das neue Restaurant im Rosenhof in Kissing aus. Foto: Anna Katharina Schmid

Sie sind auch Betreiber des Mergenthauer Parkstüberls

Es ist nicht leicht, das Paar in diesen Tagen zu treffen. Die Biergartensaison in Mergenthau ist im vollen Gange. Nebenzu läuft der umfangreiche Ausbau des Parkstüberls zu einer Eventlocation, und erst kürzlich sind die Wolferseders aus ihrem Winterquartier, der Alten Welt in Mering, ausgezogen. Viele Projekte – und damit nicht genug. Seit Februar basteln sie an einem weiteren Vorhaben: das Solea, ein neues Restaurant mitten in Kissing.

